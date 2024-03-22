4大開架眼霜網民超推！熨平眼周皺紋7天見效　滋潤保濕不長油脂粒

眼周保養要趁早，但學生或剛出社會的新鮮人口袋還不夠深，開架眼霜就會是最高CP值的選擇！



讓小編來分享在Dcard最多人推、口碑最高的4款開架眼霜推薦！

4款開架眼霜推薦，撫平眼紋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. L'OREAL 紫熨斗全臉撫紋霜

在Dcard討論度跟好評第一名的開架眼霜，就是這款巴黎萊雅#冰熨斗！《玻尿酸眼霜級撫紋精華霜》超多人推~評價也非常好！成分添加2倍濃度的普拉斯鏈，網友都說對淡化細紋很有感！「超導冰熨頭」設計更吸引人，冰感按摩、穴道按摩都超舒服！網友說「冰熨斗真的是我的大蜜糖~淡化黑眼圈效果很明顯，妝前拿來消腫也超快」、「出門帶它一條可取代眼霜、乳霜，不會長肉芽也不會長痘痘粉刺」！

2. DR.WU 超逆齡多肽修復眼霜

由皮膚科醫師吳英俊研發的DR.WU眼霜，在Dcard也有超高討論聲浪！採用的是專櫃級抗老成分「胜肽」，對眼部的紋路鬆弛改善特別有感！網友說才用一週就眼下細紋就明顯變淺，緊緻感也滿有感的，連暗沉也一起改善，質地好推好吸收、不會長肉芽，試用包用完就去買正貨回家用了。

同場加映：56歲周慧敏5大凍齡秘訣 玉女掌門皮膚緊緻0眼紋 白滑美腿超吸睛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. CeraVe 全效保濕修護眼霜

大家都知道CeraVe適樂膚的長效潤澤修復霜有夠好用，但其實CeraVe的眼霜也很厲害！網友分享保濕效果打低一票專櫃，成分也夠溫和不含香精酒精，使用下來整個冬天眼週都沒長乾紋！雖然是偏霜狀的質地，但是吸收很好也不會長肉芽，對眼周有乾紋困擾的朋友超推~

同場加映：開架遮瑕膏Top 5 Canmake回購率超高 黑眼圈、淚溝、眼袋秒KO！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

4. AHC 金熨斗全面眼霜

韓星都愛用#金熨斗眼霜！超大容量很可以拿來擦全臉~所以也叫#全臉眼霜！添加高機能胜肽、膠原蛋白與99.9%金箔，能緊緻肌膚淡化紋路、改善泡泡眼，除了當眼霜使用還可以拿來擦抬頭紋、法令紋和脖紋！Dcard網友分享用完眼周的緊緻拉提感非常明顯！是一款媲美專櫃高CP值眼霜！

延伸閱讀：

2024染髮「裸霜髮色」即將爆紅！髮型師公開人氣髮色：法式可可、裸霜奶棕

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】