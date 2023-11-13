2023必買開架美白精華　網友激推：平價好用，提亮去暗沈超有效！

在美白這條路上，你做過哪些努力？除了勤擦防曬、減少熬夜、多喝美白水，美白精華的輔助也很重要。



雖然大部分人已不再追求冷白皮，但想要色澤均勻並且透出健康光澤的膚色，也算是美白的範疇。面對市面上琳瑯滿目的選擇卻不知如何下手？

今天幫大家縮小範圍，一起從市面藥妝店選購，看看2023網友推薦必買開架美白精華，用起來變白有感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5款開架必買美白精華

1. 肌研 白潤浸透美白精華

嚴選日本厚生省核准有效美白成分「傳明酸」和「4重維他命C精華」，肌研這款美白淡斑精華將美白效果發揮極致，一滴直達斑點根源，並主打七天有效減少黑色素。搭配高浸透瞬效淡斑科技，質地清爽水潤，瞬間吸收至肌底，針對暗沉部位集中修護，實現淨白無瑕的肌膚。加上飽和度高的寶藍色瓶身，在眾多保養品中顯得格外顯眼！

2. OLAY 高效透白光曜精華

在美白界赫赫有名的OLAY小白瓶，主要成分革糖素能有效抵禦糖分侵蝕肌膚，保護膠原蛋白不被糖化而變黃，並加速代謝肌膚糖化物，一推出即啟動抗糖透白新趨勢！還有維他命B3不只能淨化黑色素，也能同時提升肌膚水潤度、光澤度及透白度。加上質地輕盈好吸收，完全是愛喝糖女孩的福音！

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3. Melano CC 美白淡斑維C精華

來自日本樂敦製藥的Melano CC美白淡斑維C精華，採軟管狀的瓶身設計。嚴選三種維他命亮白精華，可深入滲透角質層改善乾燥暗沈問題，還原肌膚嫩白光采！質地清透可快速被吸收，其抗菌成分還能深入毛孔，有效預防痘痘生成！

4. NARUKO 茶樹抗痘美白精華

牛爾品牌首個全臉抗痘美白精華，這款抗痘美白小綠瓶以雙茶樹及雙美白配方，一次解決出油、粉刺、痘痘、毛孔、暗沈、痘疤及粗糙7大肌膚問題。成分中的水楊酸及傳明酸可有效抗痘美白，有助調理油水平衡讓肌膚恢復白淨光澤，搭配紐澳雙茶樹精油達到舒緩淨化的效果！

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5. Neogence 極透光亮白淡斑精華

號稱是開架NO.1的亮白精華，霓淨思「神級小白瓶」具獨創的C+極透光亮白因子，能有效達到淨透亮的效果。持續使用不論是肌膚白晰度、蠟黃、斑點、暗沈問題都能一一改善，是肉眼可見的美白效果。除此之外也兼顧保濕，避免乾燥脫屑問題，打造白淨無暇並透出紅潤氣色的肌膚！

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