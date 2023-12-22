開架遮瑕膏Top 5　Canmake回購率超高　黑眼圈、淚溝、眼袋秒KO！

想要擁有無暇肌膚，光靠粉底遠遠不足。尤其當臉上有特別重的黑眼圈、眼袋、淚溝、痘疤等瑕疵時，更需要遮瑕產品來達到修飾效果。



當然上遮瑕的手法也很重要，基本上以「少量多次」的方法就能完美將瑕疵隱形，更不會有厚重的粉感。這篇整理出5款「開架遮瑕」推薦，就沒有它們遮不住的瑕疵！

5大開架遮瑕產品推薦！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. heme 無瑕持久遮瑕蜜

MIT品牌heme遮瑕蜜自推出以來備受廣大消費者喜愛。質地輕盈水感無負擔，添加特殊彈性體，一抹滑順易延展，內含多重保濕成分，輕鬆達到長效服貼又不卡粉的效果。特調四款米膚色調、兩款粉膚色調及兩款校色色調，特調高遮瑕粉體，可有效修飾泛紅及暗沉等肌膚問題。加上斜切面遮瑕刷頭，能更精準修飾面部瑕疵！

2. Canmake 全方位遮瑕組

這款為三色組合遮瑕膏，可自行調出符合個人肌膚的顏色。除了擁有高遮瑕力，不含油的高附著及持久配方也適合敷用在底妝上。遮瑕組還附雙頭刷，短刷頭可用於重點遮瑕、長刷頭則可大面積使用。一盒具較明亮的亮膚色、適合健康膚色的自然膚色、適用於修飾紫色黑眼圈的橘米膚色，算是相當齊全！

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3. MAYBELLINE FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏

全新升級的FIT ME遮瑕膏，質地輕盈水潤不含油脂，能夠百分百貼合肌膚，還有保濕潤澤功效，因此不會輕易脫妝也不會卡粉。無論是眼周暗沉、痘疤黯沉或是其他臉部瑕疵，只要遮瑕膏輕輕一抹，瑕疵通通隱形！加上精準彈力刷頭，從眼下到鼻翼、嘴角等細節部位都能全方面零死角遮住！

4. KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏

同樣是MIT品牌，這款遮瑕膏具奶油般絲滑的質地，優秀的延展性讓你一抹瑕疵歸零。運用柔霧光礦物粉體，即使堆疊遮瑕也不會有厚重感，完美打造均勻無瑕裸肌。加上角鯊及多重胜肽配方，可提升肌膚保水度，進而達到長效貼合持妝效果。一共多達七款色號供選，主打先校色再遮瑕，可運用色彩互補特性改善膚色瑕疵，就算再難搞的藍紫色黑眼圈、青色靜脈血管、泛紅敏感等都能輕鬆搞定！

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5. 1028 服服貼貼遮瑕膏

MIT開架品牌再+1！具有超高口碑的1028遮瑕膏，擁有薄透自然的遮瑕力，即使層層堆疊也維持服貼不厚重的零粉感妝效。加上高延展及保濕質地，一抹滑順好推同時撫平細紋，也能達到不脫妝、不暗沈的定格效果！精緻斜面刷頭能更精準遮瑕，價格親民好入手，CP值很高！

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