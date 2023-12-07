2023開架面霜Top 8　Dr.Wu、L'Oreal緊緻抗老，Avène保濕撫平細紋

呵護肌膚才不需要花大錢！只要挑對適合自己的保養單品，小錢也能創造好膚質！



正面臨換季乾燥、暗沉，甚至秋季疲勞的妳，是否也在尋覓一款能以一擋百的乳霜呢？不論是想加強保濕、精準抗老，亦或者敏感修復，小編精選八款「開架乳霜」清單絕對能滿足妳！

2023換季開架乳霜買這8款！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

Dr.Wu - 超A醇煥顏緊緻精華霜

一登場便備受關注的Dr.Wu超A醇系列，不僅打破平價保養的天花板，那高效、低刺激的屬性更值得妳一再回購！今年延續精華的好成績，品牌也推出了A醇精華霜，細緻的質地保有輕盈度，而滿滿玻尿酸、角鯊烷的保濕力，搭配B5、B3、A醇、A醛的修護抗老效能，讓妳一罐抵十罐！

L'Oreal Paris - 金致臻顏花蜜奢養輕盈日霜

開架抗老霸主巴黎萊雅，今年更是大手筆！嶄新金致臻顏花蜜系列，特別選用珍稀麥盧卡花蜜萃取，搭配上黃金四胜肽精萃作為核心能量，滿滿胺基酸與維他命注入肌膚，讓妳的臉蛋緊緻、澎彈且自帶年輕光澤。

Neogence - 玻尿酸超導潤澤乳霜

一到換季、秋冬便會乾癢、敏感、小狀況不斷嗎？這時妳需要更給力的保濕戰友！Neogence霓淨思今年瞄準基礎修復，以玻尿酸為核心搭配三重精萃果油，以及燕麥活萃等潤澤配方，低敏感、溫和，補水有感，敏感肌膚也可安心。

同場加映：2023必買開架美白精華 網友激推：平價好用，提亮去暗沈超有效（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

For Beloved One - 黃金藍銅玻尿酸保濕霜

強化於基礎養膚，對懂亞洲肌膚需求的寵愛之名，旗下這款黃金藍銅玻尿酸保濕霜，結合藍銅胜肽、葡萄糖酸銅、維他命原B5、小分子玻尿酸等多項補水因子，打造觸感輕盈、潤澤感十足的親膚感受，不論是乾燥粗糙、不穩定膚況都能迎刃而解。

Avène - 極致彈潤精華霜

敏感肌膚最安心的依賴－Avène雅漾，專為熟齡肌膚的抗老需求打造，選用多項抗老因子搭配乳木果油、荷荷芭油的滋潤、撫平細紋效力，雙質觸感厚實不油膩，不只可預防治痘問題，更能提供肌膚彈性、24H長效保濕。

Dr. Belmeur - 益活青春乳霜

近幾年備受年輕消費者肯定的肌本博士，不只復古感包裝很亮眼，主打有著皮膚醫學權威背書的有效性與安全性成分的它，更是敏弱肌膚的解藥！像是這款益活青春乳霜便強化修復細紋、彈力、毛孔、膚色、乾燥等五大肌膚困擾，抗老同時也補給肌膚元氣。

同場加映：台灣必買MIT化妝品Top 8 Solone平價專櫃級化妝掃、heme胭脂必敗（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

SENKA - 水潤保濕輕乳霜

年輕肌膚的搭檔專科，不只在日本是人氣榜單上的常勝軍，它輕盈、水潤、純粹的屬性，也深受台灣肌膚喜愛。凝霜質地中蘊含蠶絲蛋白保濕精華、玄米油、蜂蜜、膠原蛋白、雙重玻尿酸，補水同時更能有效撫平乾燥細紋，提升膚觸水嫩感。

Aqualabel - 五合一膠原彈力高保濕霜

日本連續熱銷10年，的Aqualabel水之印經典明星品彈力霜升級回歸！革新款在成分上添加了美肌修護胺基酸，強化吸收力、補水效能，更減輕霜使用時的悶厚感受，日夜搭配按摩養膚，讓暗沉乾紋、鬆弛不再找上門。

延伸閱讀：

「細紋位置」不同，保養品選擇也要不同！專家解答「抗老抗皺」4大正確觀念，解決魚尾紋、木偶紋這個成分最有效

秋冬乾肌必備「高保濕沐浴乳」推薦8大清單！歐舒丹、茶籽堂、SAWAA溫和低敏，法國KERZON香味太高級

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】