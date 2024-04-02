婚前美容｜準新娘婚前保養祕笈：角蛋白、專櫃facial、減肥急救

【婚前美容2024/新娘護理/皮膚護理】結婚絕對是件勞心事，婚前準備的事宜可不少，由護理保養、身材管理、婚照造型、婚紗拍攝到正式結婚，當中花費半年到一年多兩年不等。看似時間相當充裕，但其實一切都需要提早計劃。



想要打造最完美一面的新娘造型，新娘要準備的護理療程工程多多，由頭到腳都要一一處理。如果不想漏掉任何重要一環，就要一年前開始婚前保養。

新娘護膚療程：1. Aesop 面部護理 60分鐘 HK$1,020

來自澳洲的Aesop，相信都是不少人首次入手香水、香氛的選擇，可說是香氛界無人不知的存在，它們的天然配方對於面部的護理亦十分友善。想在季節變換、旅行或重大活動之前，體會深層享受，Aesop亦有提供全方位放鬆身心的面部護理體驗，由清潔、去角質、蒸氣調理、按摩到深層保濕都有。

新娘護膚療程：Aesop 面部護理 60分鐘 HK$1,020（Aesop）

新娘護膚療程：2. ALBION INFINESSE賦活彈力水潤療程 45分鐘 HK$880

ALBION 作為日本國民護膚品牌，療程開始前會利用皮膚分析儀，從不同層面分析肌膚狀態，選擇最合適的療程。過程不單用上來自日本的產品，更堅持以純淨的日本造法：以日本引入美肌噴霧美容儀，配合獨家日本鹿兒島垂水溫泉噴霧療法，日式舒緩按摩法，讓肌膚即時變得潤澤緊實；令你身在香港亦能重拾自然美肌。

賦活彈力療程適合任何肌膚的女生，特別有拍攝需要的準新娘，重點使用速效緊緻護理、針對性的密集式保濕修護，以助提升膠原蛋白更生、重現理想彈性肌膚。

新娘護膚療程：3. Caudalie Vinoperfect Radiance Facial Treatment 完美亮白面部護理療程 50分鐘 HK$860

俗語有云：『一白遮三醜』，Caudalie 亦致力研究速效擊散色斑的方法，推出能有效擊退63%色斑、使用首星期能極速減少25%色斑的亮白精華，更是適合所有膚質，包括敏感肌及孕婦使用！

葡萄蔓加上專利成份，具有淡斑、亮白功效，能夠對付4大常見色斑，包括日光性雀斑、 暗瘡印、荷爾蒙斑和成人斑。想體會即時功效的話，完美亮白面部護理療程就能助你一臂，過程中採用葡萄蔓極緻完美系列，加上護理油配合冷熱石進行按摩，刺激肌膚微循環，做後膚色煥然一新。

新娘護膚療程：Caudalie Vinoperfect Radiance Facial Treatment 完美亮白面部護理療程 50分鐘 HK$860（Caudalie）

新娘護膚療程：4. BMF「PowerShape增肌減脂療程」HK$2,000

減肥可謂每個女生的必做事項，特別是重要日子當前，當然希望打造一個最完美的自己。想擁有完美體型，除了努力運動、自律飲食外，亦可以適當地借助美容技術，令上鏡更顯完美！安全、無痛無汗的「PowerShape增肌減脂療程」採用高效電磁場技術，只需30分鐘就可以達三萬次肌肉收縮，加速脂肪細胞凋亡，減薄皮下脂肪層，同時提升肌肉厚度及密度，塑造緊緻線條；可謂準新娘們的好戰友！

新娘護膚療程：5. Out of Office LED光植睫毛 HK$680起

想打造水靈大眼並非只靠P圖才能夠做到，植睫毛、角蛋白等亦可以令眼睛放大，即時改善睫毛下垂、稀疏、凌亂情況，有助眼妝的太陽花效果更出色。

舊式的植睫毛、角蛋白技術或會出現藥水入眼，膠水未乾而致的異物感等情況，靚但好像要付出代價般。Out of Office 則推出全港首見的LED光植睫毛服務，用上日本頂級美睫品牌Miss eye d’or產品，配合最先進的LED光固化美睫，即使使用油性產品卸妝，也不會使睫毛輕易脫落，更可以減低對自身眼睫毛的傷害，不輕易令眼睫毛越植越少。

新娘護膚療程：6. Asaya ESSENTIAL DETOX RITUAL排毒美容療程 90分鐘 HK$2,280起

大日子最怕皮膚出現狀況，適時深層淨化、清潔就能夠避免情況。而針對混合性、油性和容易出現暗瘡的肌膚，Asaya 透過彩光療程針對性改善油脂分泌過多、粉刺、毛孔粗大和泛紅等問題，更可以改善色素沉澱和細紋、促進膠原蛋白增生。