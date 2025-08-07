婚前美容｜婚禮倒數!化妝師揭新娘該注意的保養重點 打造最佳狀態

【新娘美容/新娘保養】人生大日子將至，每位準新娘都希望以最佳狀態示人。然而婚禮籌備細節繁瑣，在高壓情況下，容易令皮膚、頭髮，甚至整個人的狀態變差。到底在婚禮前，最需要注重哪方面保養？又應該如何避免護膚陷阱？「01女生」邀請了新娘化妝師Mandy Yim，以過來人身份和綜合她多年化妝工作心得，和大家親授由內至外10個新娘必學的日常保養重點，助準新娘們輕鬆打好基礎，成為最閃耀的新娘！



雖然婚禮只是一天的事，美麗卻能延續一生！想由內到外散發自信光芒，Mandy提醒各位準新娘及女士們，注重日常細節護理更勝臨急抱佛腳，必須持之以恆改善膚質及體態。以下10大日常保養重點，大家不妨多多參考！

新娘保養10大重點 (圖片由受訪者提供)

新娘保養重點｜1. 了解膚質需要

每位女生的膚質不同，護膚首要是了解自己肌膚狀態，切忌盲目跟風選用產品。乾性肌膚需要溫和地清潔，注重補水鎖水以修復角質層；油性肌膚需徹底清潔毛孔，減少油脂積聚，避免過度依賴油狀護膚品；敏感肌膚則細心留意產品成分，避免致敏或造成刺激。

新娘保養重點｜2. 避免暗瘡形成

想要無瑕健康肌膚，飲食和衛生習慣同樣重要。Mandy建議，日常應減少高糖、高脂及乳製品攝取，並保持個人衛生，切勿經常用手觸碰臉部，以免細菌感染導致暗瘡，甚至發炎。暗瘡肌膚人士應選用清爽、不致粉刺的護膚及化妝品，針對暗瘡肌更要找出源頭，必要時尋求專業協助。婚禮前夕，切勿擠壓暗瘡，否則易留傷口，難以用化妝品遮蓋。

新娘保養重點｜3. 戒掉洗臉壞習慣

過度清潔反而傷害皮膚！Mandy提醒，新娘應避免使用過熱或過冷的水洗臉，以免刺激皮膚及破壞保護層，尤其是敏感肌或容易泛紅的膚質更要注意。洗臉時亦應避免用力搓揉或大力擦拭，清洗後盡快塗抹護膚品，鎖緊水分，減少皮膚水分流失機會。

新娘保養重點｜3. 戒掉洗臉壞習慣 (freepik)

新娘保養重點｜4. 妝前護膚

不少新娘為求婚禮當天底妝貼服，都會於妝前敷面膜。Mandy提醒，面膜含有大量精華，敷面膜後應讓肌膚有充足時間吸收營養，避免即時上妝產生「擦子膠碎」或浮粉情況。或可用化妝棉輕拭多餘精華，再進行化妝程序。

新娘保養重點｜5. 保養嘴唇

唇部保養往往被忽略，假如嘴唇出現乾裂或脫皮情況，切勿舔嘴唇或強行撕去死皮。建議日常應多飲水，並且選用溫和、無致敏成分的潤唇膏，避免紫外線傷害。睡前亦可以厚敷唇膜有助修復及滋潤雙唇，令唇妝更完美。

新娘保養重點｜6. 均衡飲食

正確地搭配飲食，才讓美容效果事半功倍。建議由飲食入手，盡量少吃加工食品，多攝取含維他命A、C、E的蔬果，如士多啤梨、車厘茄、深綠蔬菜等，有助抗氧化及美白。亦可補充優質蛋白質，如三文魚、豆類、蛋、雞胸肉，有助膠原蛋白合成，提升皮膚彈性。盡量少吃加工食品，增加皮膚彈性。

新娘保養重點｜6. 均衡飲食 (freepik)

新娘保養重點｜7. 頭髮護理

不單是大日子前一晚避免使用護髮素，就連婚禮前一星期亦建議暫停深層護髮，以免髮質過於順滑難以造型。婚禮前數天，髮型亦不宜大改造以防效果不理想。建議平日多攝取蛋白質、鐵質及維他命B群、E，有助頭髮健康生長。

新娘保養重點｜8. 優質睡眠

充足睡眠都是老生常談，睡眠不足令黑眼圈、眼袋亦明顯之餘，亦會影響肌膚的水油平衡，容易出現蠟黃暗沈等問題。建議婚前保持規律作息，優質睡眠既有助皮膚修復、刺激膠原蛋白生成，減少細紋、延緩老化，還有效減少痘痘、粉刺和炎症，讓精神和肌膚都能以最佳狀態面對大日子。

新娘保養重點｜9. 定期更換日常床品

忽略打掃及更換牀單、枕頭套等床上用品亦影響皮膚健康。建議乾性或敏感膚質人士，可考慮選用蠶絲物料用品，減少乾燥和摩擦。此外，每1-2星期更換、清洗枕頭套及床單，預防細菌滋生，減少皮膚問題。

新娘保養重點｜7. 頭髮護理 (freepik)

新娘保養重點｜10. 定期做運動

定期帶氧運動如：跑步、快行、跳舞等，有助促進血液循環，改善膚色，提升皮膚光澤及彈性。同時，流汗有助排毒及減少暗瘡。不但有效減壓，更有助荷爾蒙平衡，身心更健康。