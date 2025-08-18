婚紗款式流行甚麼？從婚紗時裝周2025中解密最新婚紗流行趨勢

【婚紗趨勢2025/ 婚紗設計2025/婚紗款式2025】婚紗其實與時裝服飾差不多，每個年度的流行款式與趨勢各有不同。婚紗款式千千萬種，要挑選心儀婚紗的確不容易，如果不知道應該入手那一款婚紗的話，不妨參考以下的婚紗趨勢重點攻略，掌握流行婚紗趨勢！



對於準新娘而言，要挑中「命定情紗」，除了欣賞明星藝人或其他素人新娘的穿著圖，每年四月所舉行的巴薩羅那新娘時裝周 Barcelona Bridal Fashion Week，匯聚了世界各地數百個特色婚紗品牌，多場婚紗時裝秀不單能大開眼戒，更能讓你快速了解自己的婚紗喜好。

今年的BBFW 2025可以說是歷史上最大規模的盛會，4月23日至27日於在巴塞羅那蒙特祖伊克會展中心舉行，以下將從中解構最新婚紗流行趨勢！

婚紗流行趨勢2025｜奢華極簡主義

極簡主義可以說是近年大熱的元素，無論是妝容、服裝或手袋潮流上都可以看到它出現。今年婚紗界更是專注於高品質材料和設計，將奢華與簡約融為一體，低調且精緻的細節，展露出奢華極簡主義。

婚紗流行趨勢2025｜復古風格

近年不少婚紗都加入復古元素，例如垂墜配件、絲帶和珍珠等，更有不少新娘選擇別具風采的復古娘紗，既能滿足「Something Old」的意義，從上一代繼承的幸福與財富，更為整個婚禮增添個性。

婚紗流行趨勢2025｜ 緊身胸衣剪裁

提起復古風格，不少嫁衣亦有維多利亞風格的影子，包括束腰、巨形裙撐、荷葉邊、褶皺、泡泡袖、禮帽等元素。今年最多人運用的元素，必定是胸衣剪裁、低腰線婚紗，更能表現新娘迷人身段，同時減省緊身內衣的束縛感。

婚紗流行趨勢2025｜ 玩味設計

雖然極簡線條與復古風格剪裁主導，不少設計師亦從中加入現代的玩味細節與效果，今年常見的玩味設計包括3D 花卉貼花、不規則的層次感、手工刺繡以及大膽的布料紋理，從而打造出獨特的婚紗。

婚紗流行趨勢2025｜ 配件細節

除了玩味感的裝飾細節，婚禮造型配件不再只有頭紗，能夠融入婚紗的設計，如花卉裝飾、柔軟的頸巾或蕾絲手套亦成為今年的焦點。另外，極富Y2K感覺的銀色和鍍鉻亦成為婚禮常見的重要元素之一。

婚紗流行趨勢2025｜大膽色彩

誰說婚禮只有數款限定色彩！除了一直大受歡迎的柔和色調，鮮豔色彩亦是今年的重頭戲，無論是熱情的紅色、芥末綠還是陽光橙色，或是混合色調都悄悄站穩腳步，成為婚禮的一部分。