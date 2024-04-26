LED光療家用美容儀真的有效？皮膚醫生分享3方法助維持美容功效

隨著年齡增長，皺紋、下垂以及暗啞都令人叫苦不斷，想要解決這些問題，除了要護膚上注意美白、提早抗初老，亦需要適當借助高效、針對性的產品，例如醫美療程、家用美容儀等，以作提升護理肌膚的效用。家用美容儀日漸普及，但到底應該如何使用才能夠加強家用美容儀的功效？



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由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了6款，當中包括JUJY、GLYCEL、Amber Be younique等，並詳列出主要功效、易買程度、實用度、便㩦度及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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步入夏季，繁多的户外活動以及毒辣的紫外線，稍一不慎就會曬黑又曬傷。想拯救暗黃肌膚，防曬之外、美白亦是一個重要護理。今次《01女生》就向養和醫院皮膚科醫生 陳俊彥醫生（Johnny Chan）請教LED光療家用美容儀的謢理。

家用美容儀日漸普及，到底應該如何使用？（李樂瑤 攝）

不同顏色的LED光療家用美容儀代表什麼？

市面上有形形色色嘅LED光療家用美容儀，例如紅、黃、綠光機等，女生們到底應該如何選擇合適的美容儀？Johnny 分享道不同顏色的LED家用美容儀，其實來自不同波長的光學能量，而不同波長的光學能量，會被不同的目標吸收，譬如黑色素、血色素或膠原蛋白等，從而產生不同的美容、嫩膚效果。

常見的LED光療家用美容儀中，綠光有助減退黑色素，黃光可以減退紅斑，近紅外線的光學能量可以刺激膠原蛋白增生，達到嫩膚及緊致的效果。

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家居美容儀真的有效，能夠達到一機多效嗎？

市面上有不少美容儀主打一機多效，令人不禁眼花繚亂。Johnny 分享以醫學角度來看，光學儀器的原理的確可以針對不同目標而達到美容功效，但需要注意的是，雖然光學原理如此，但光學儀器的能量是否足夠、光學能量能否穿透至特定的皮膚層，亦會直接影響這些光學儀器的成效。

所以在選擇並比較LED光療家用美容儀的功能時，需要注意背後科學的原理及留意是否有足夠充足的醫學證據，經過嚴謹的醫學研究去支持其功效。

家居美容儀真的能夠達到一機多效嗎？（李樂瑤 攝）

美白性能家用美容儀，功能可以長效嗎？

光學原理既然能夠達致美容功效，例如減退色斑、紅斑或刺激膠原蛋白增生等。Johnny 亦提醒能夠配合適當良好的生活習慣，例如充足的防曬、足夠的休息、適當的運動及注意均衡飲食及護膚，皮膚的美容效果較能長期維持。

使用家用美容儀時，如何能夠提高安全性？

選用家用美容儀時，大家首要注意安全性，包括用電及電子零件的安全以及儀器的使用指示是否清晰。另外亦要注意衛生標準，特別是儀器與皮膚的接觸面，要跟從指示清潔接觸面，以避免細菌及其他微生物的滋生。最後需要注意這些光學儀器的能量水平以及可以調校的能量單位，亦要留意儀器是否適合所有皮膚種類及膚質，避免能量水平過大而引起受傷。

Johnny 亦提醒大家如果本身皮膚表面有活躍的感染，例如皮膚表面的細菌，（金黃葡萄球菌感染、毛囊炎）、真菌、病毒（疱疹病毒）等，又或者皮膚表面有活躍的病症，例如異位性皮膚炎、玫瑰痤瘡、免疫系統疾病（如紅斑狼瘡）；使用這些儀器時需要特別小心。避免儀器或光學能量過度刺激皮膚表面，亦應跟從醫生的指示，先穩定病情才考慮這些帶有光學能量的美容儀器。

使用家用美容儀時應避免能量水平過大而引起受傷！（李樂瑤 攝）

資料來源：香港大學內科學系名譽臨床助理教授、皮膚及性病科專科醫生 陳俊彥醫生