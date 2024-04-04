韓國女團減肥水爆紅！2個月從XXL變S碼　檸檬水加1物瘦身效果UP

夏日炎炎，是時候迎接那曼妙的海灘身材了。不必羨慕韓國女團的成員們擁有的平坦小腹，因為她們背後的瘦身秘笈現已大方分享！



一個簡單實用的減肥水食譜，有小紅書網友實測更在短短2個月成功瘦身，從原本XXL號改穿S號，一次剷除腹部贅肉、大象腿、掰掰袖。

女團減肥水食譜及功效（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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女團減肥水是什麼？

這款神奇的減肥水並非單一的食材，而是結合了多種天然食材，包括綠茶、檸檬、青瓜等等，這些都是眾所周知的燃脂好幫手。不僅有助於減輕體重，同時具有消水腫和養顏美容的雙重功效。

女團減肥水好處1：戒手搖幫手

現在外出走沒幾步就有手搖飲品店，真的是很難減肥啊~不過女團減肥水的存在就可以解決這個困擾，選用了偏低GI的水果、茶葉等等元素，既能創造出別有風味的飲品，又不怕喝太多會發胖，真的很推薦大家可以在家自製，一起戒掉喝手搖的習慣。

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女團減肥水好處2：提升新陳代謝

而且像是檸檬、青瓜、綠茶這些食材，裡面富含維他命C、丙醇二酸以及兒茶樹，都是對抗氧化、排水腫和促進新陳代謝非常有效的成分，非常適合減脂族。

女團減肥水食譜：綠茶檸檬水

綠茶中富含高濃度的鉀，可助身體排除多餘的鈉，有效解決水腫問題，同時具有利尿解毒的效果。當搭配白糖一同飲用，更能加速兒茶素的吸收，促進血液循環。檸檬則含有豐富的維他命C，有助於美白、抗氧化、促進身體代謝，並提高免疫力！將兩者巧妙搭配，不僅能使茶香更加甘醇清爽，更進一步提升減肥效果！

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綠茶檸檬水製作步驟

食材：檸檬、綠茶包、白糖、水

1. 準備500毫升的水、4分之1顆的檸檬

2. 將檸檬切成片狀，把其中2～3片擠成汁

3. 綠茶包放在少量的水裡泡15鐘後倒進檸檬水裡

4. 最後放入2茶匙的白糖，怕胖也可以用代糖、黑糖、蜂蜜、紅糖取代

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