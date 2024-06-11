頭髮保養｜5大電髮後護理技巧！記者分享燙髮後保養 維持捲度秘訣

【頭髮保養/電髮保養】近年曲髮造型相當盛行，由微捲的自然波浪捲、充滿活力的羊毛捲到整頭都十分誇張的泡麵捲，各具美態的燙髮造型都大受歡迎。不論漂染、電髮或燙髮，過程中都需要使用化學藥劑，以助頭髮塑型或改變髮色，所以在頭髮造型過後更需要精心愛護髮質，才能全面性修復髮質、增加髮絲的強韌度，讓後續的造型整理上更加持久與美觀。



作為多次曲髮的筆者，十分明白電髮後當然想維持最佳捲度，但原來洗頭、吹頭等日常護理過程，看似平常不過，其實稍一不慎就是破壞頭髮捲度的元凶。今次筆者就分享自己的電髮後護理，可謂曲髮女生的必讀攻略！

頭髮保養技巧：1. 注意梳頭方法

不少女生都會覺得電髮後頭髮變得脆弱，就避免梳理頭髮，但其實除了電髮後的黃金兩天，平日只需要注意技巧與工具，就可以照舊梳頭。適時梳頭、按摩，不單能夠刺激頭皮神經以及改善循環，能夠改善脫髮、斷髮等情況。

頭髮保養技巧：1. 注意梳頭方法（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦：叉梳 HK$20



對於曲髮女生，梳頭的首選絕對是齒口大、間隔寬的叉梳，只需在髮品店就可以輕鬆入手，十多元即可減低髮絲磨擦、避免拉扯毛囊與髮絲造成傷害。

叉梳十分具靈活性，乾濕髮使用都很好操控，齒尖經過圓滑處理不傷害頭皮，梳理同時可以將捲曲的頭髮挑散、挑出層次感（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： Tangle Teezer The Wet Detangler £14（折合約HK$140）



若然你的頭髮在電染過後，倍感乾燥的話，必不可少的是能夠解決頭髮毛燥、打結的梳。Tangle Teezer 這把主打乾濕髮兩用，不需要任何施力就解開打結頭髮，不過要注意的是細密梳子會梳直頭髮，只需重點使用髮尾位置，輕力地梳開打結位就可。

細密梳子會梳直頭髮，使用時要注意位置與次數（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： AVEDA 按摩木梳 HK$230



按摩頭皮不單可以緩解緊張，更可以促進血液循環。特別是髮質幼細的女生，電髮過程承受藥水，會對髮質密度和力度有影響，而按摩則有助重建健康髮質。若不習慣以指腹按摩的話，不妨以梳替代手指養成按摩習慣，打造健康頭皮，長出豐盈蓬鬆頭髮。

刷毛延伸的設計能輕易理順頭髮，減低因吹髮和造型對頭髮和頭皮造成的壓力。（AVEDA）

頭髮保養｜第二步：護理洗髮

洗髮後切勿過度摩擦以及拉扯頭髮。另外電髮過程中，有機會刺激頭皮，削弱頭皮與髮絲的強韌度，所以在電髮後護理中，亦要針對性保濕與清潔護理，以免頭髮折斷、頭皮痕癢、頭油甚至頭瘡等問題出現。

頭髮保養｜第二步：護理洗髮（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： Yves Rocher 木莓水漾亮澤護髮醋 400ml HK$265



頭皮與面部皮膚一樣，需要定時淨化、清潔，特別經歷過電染後的頭髮，毛髮容易積存殘留物，令頭部油脂分泌失衡，影響頭髮生命力。想要捲度維持在最理想的狀態，每週居家從頭皮根源淨化，才可以有輕盈髮質，自然光澤以及蓬鬆感。

頭髮保養｜第三步：頭髮重點保養

燙髮後最怕頭髮受損，頭髮脆弱、變乾。特別是洗髮後，水分會令頭髮的蛋白質結構鬆散，頭髮會比平時更脆弱，這時就要充髮蕊內部流失的養分，讓頭髮內部的氫鍵的連結度提升，為頭髮作全面深層修護。

頭髮保養｜第三步：頭髮重點保養（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： JVALA HAIR S.P.A DEEP MASK 500ml HK$350



想要好好修復受損、乾旱髮質，由多種保濕修護成分結合而成的髮膜就合適不過。這款香港髮品品牌，內含棕櫚醇、椰子油、木瓜果實提取物等成份，十分建議取代護髮素，連續數天使用就可以令髮絲吃夠豐富營養，即時柔軟、有光澤感。

JVALA 是擁有超過二十年豐富經驗的美髮師，所成立本地美髮品牌（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： Rossano Ferretti Dolce Repair & Nourishing Hair Mask 200ml HK$388



晚上吹頭時貪快用上高溫，再加上造型產品，容易加重頭髮負擔，這時就需要滋潤度更強烈的髮膜。來自意大利的Rossano Ferretti，打造出超過97% 天然成分配方，專為各種乾髮質地設計的髮膜。最令人驚喜的是，滋潤同時不會壓垮髮絲，不會令頭髮變得沉重貼服。

Rossano Ferretti HairSpa，由國際享有極高知名度的Rossano Ferretti所創立（李樂瑤 攝）

頭髮保養｜第四步：日常護理 護髮同時造型

想要打造自然蓬鬆的捲髮，吹髮造型前使用髮尾油、護髮油或免沖洗護髮品，一來能夠為頭髮打底、保持滋潤度，以免弄散捲度；二來亦能塑型與定型。

頭髮保養｜第四步：日常護理 護髮同時造型（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： Kérastase 極緻全效修護精華 100ml HK$260



髮尾油中的油脂成分能夠促使髮絲回復原有的彈性和強韌，繼而有助於改善頭髮斷裂和脫髮問題。這支以天然成分打造，適合多種髮質的全效修護精華，看似厚重，但十分容易被吸收，抹上更有柔滑、光澤髮絲與木質香持續一整天。

頭髮保養推薦：FUENTE ORGANIC WELLNESS RHASSOUL VOLUME OIL 摩洛哥火山泥豐盈護髮油 100ml HK$330



要是想要一支造型、護髮多合一的產品，這支來自荷蘭的有機摩洛哥火山泥豐盈護髮油，十分適合幼細或受損髮質的女生。它不單可以染髮後作護色，更具有高達300度的抗熱力，可以在造型產品前使用打底，又或是單用定型，打造wet-hair，能夠打造滿意髮型。

頭髮保養｜第五步：補充滋養 強健髮肌

電髮後想維持捲度，除了需要時間、心思以及配合造型產品，同樣考驗髮質健康，髮質過於脆弱就無法好好保留造型，很短時間就會打回原形，從根源內在關注頭皮髮肌健康，健康頭皮才能造就強健髮質。

頭髮保養｜第五步：補充滋養 強健髮肌（李樂瑤 攝）

頭髮保養推薦： SWISSE BEAUTY 頭髮、皮膚及指甲血橙精華飲 500ml HK$260



想強健髮絲，維他命飲方便又容易入口。根據科學研究而配製的血橙精華飲，能夠促進頭髮、皮膚及指甲健康，頭髮的強韌度明顯有所提升。

頭髮保養推薦： Natrol 生物維生素Maximum Strength 200片 HK$165



漂染頭髮過後，想解決肉眼可見的掉髮變多以及髮縫變大，可以考慮能夠將食物轉化為能量的生物素（Biotin），讓頭髮與皮膚生長速度加快，小髮碎增多。