防曬妝前底霜用法、順序公開！化妝師分享底妝不打架的上妝技巧

市面上的防曬產品之多，如果想要保濕度高的防曬，不妨入手多效合一的防曬恩物，例如妝前底霜、素顏霜、隔離霜等。保濕之餘，又能夠調色、修飾皮膚等功效，不論是想減省化妝步驟，或是在趕忙的早八都能夠大派用場！想要好好發揮產品功效，學會正確的用法、小技巧更是重要，今次《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip 分享當中的秘訣！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了5款不同種類的防曬，包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS ，當中詳列出防曬種類、防曬程度、持久程度、保濕程度以及價錢，幫助大家在入手防曬前了解更多，大家密切留意01女生！

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妝前底霜／素顏霜／隔離霜／防曬底霜的分別？

一看到琳琅滿目的防曬產品，就十分疑惑？常見的多效合一防曬產品，主要有妝前底霜、素顏霜、隔離霜以及防曬底霜，Yoyo 解釋指這幾款產品都是同類型的產品，可以按照自己需要的功效，入手相應的產品，例如調色、祛面黃、遮毛孔、控油功用等。

入手妝前底霜／素顏霜／隔離霜／防曬底霜的關鍵？

Yoyo 分享，其實最主要是挑選自己合適的產品，入手關鍵除了自己所需要的功效，使用的時間與用途亦要考慮！例如素顏霜可以替代底妝，亦可以單用作防曬之用，可以說是「懶人恩物」，出錯率低、使用的機會較多。而隔離霜就主要用作阻隔紫外線UVA、UVB， 不想化妝的女生可以考慮入手它。另外，妝前防曬底霜、防曬底霜可以作為妝前使用，特別是為全妝作好準備。

妝前底霜、素顏霜、隔離霜以及防曬底霜應該如何入手？(freepik)

使用妝前防曬底霜 不與後續化妝品打架的秘訣

想好好發揮妝前防曬底霜的功效，首先要挑對產品、注意防曬系數，Yoyo 分享指有安全防禦功能的防曬，應該有SPF30 、PA＋＋＋＋以上。其次，要注意產品質地以免過敏，另外過於厚重或黏稠的話，容易與後續化妝品打架。

最後，上妝手法亦要留心，要小量多次以點壓方式上，無論是推拉手法或一次過上得過多份量，都容易令多餘產品在推拉過程間起屑、卡粉。使用妝前防曬底霜後，亦要耐心等待皮膚吸收，之後再上底妝，以免影響妝容。