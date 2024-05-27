化妝後如何補防曬及補妝？化妝師親授正確次序+搽防曬不起屑技巧

【防曬/搽防曬技巧/補防曬】對於不少化妝新手而言，搽防曬和妝前隔離霜都是妝前指定動作，不過到底誰先誰後？為何搽了防曬仍曬黑？化妝後，應如何補防曬及補妝呢？《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip ，為大家一一解開搽防曬迷思，並分享正確搽防曬次序及搽防曬技巧，自問是美妝新手的你不能錯過！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了5款不同種類的防曬，包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS ，當中詳列出防曬種類、防曬程度、持久程度、保濕程度以及價錢，幫助大家在入手防曬前了解更多，大家密切留意01女生！

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化妝新手必睇！4大常見搽防曬迷思

4大常見搽防曬迷思 (freepik)

搽防曬迷思｜1. 隔離霜有防曬係數，可以不搽防曬？

隔離霜本身有調整膚色、彩妝打底、阻隔肌膚與化妝品直接接觸之用，而現時不少護膚及彩妝品牌的隔離霜都有防曬功效，保護肌膚免受紫外線傷害。假如你所用的妝前隔離霜防曬系數達SPF50，其實都可不用再疊搽防曬，始終搽的種類並非越多越好，而是講求有沒有吸收。

搽防曬迷思｜2. 搽防曬技巧？

Yoyo分享，如果是適用於身體防曬的話，可在出門前15分鐘均勻塗上。而面部防曬，就要注意份量是否足夠，不能過薄過厚，最好是有「變色」。「變色」是指搽上後，臉色稍為白了半度至一度。假如完全無「變色」的話，代表沒有吸收，肌膚亦不能獲得足夠保護。

搽防曬迷思｜3. 化妝前，正確用防曬次序？

塗防曬霜既是日間護膚最後一步，亦是化妝的第一步。因此，參考次序為面霜、防曬、妝前乳（primer/ base），最後塗上粉底液，才開始後續化妝步驟。

Yoyo續指，以個人經驗所談，假如上述所有產品都有防曬系數，想疊加上去理論上都是可以，未必會有「搓泥、起屑」的情況出現。但就不建議疊加，因為最終只會取決於最高防曬系數的產品，塗太多反而加重肌膚負擔。「如果會用SPF 50的粉底，就未必搽防曬，建議可按產品的防曬系數及當日所需而決定先後次序。」

搽防曬迷思｜4. 化妝後如何補防曬及補妝？

Yoyo表示，會按當日妝容而決定用甚麼產品去防曬。如果當日是畫全妝(Full makeup)，有遮瑕修容、眼妝、腮紅等，就會用防曬系數30的碎粉，每隔1-2小時就以粉撲或碎粉掃輕壓上面。

搽防曬迷思｜4. 化妝後如何補防曬及補妝？ (freepik)

假如在沒有化妝或只有簡單底妝的日子，就會用防曬噴霧。因為防曬噴霧的粒子比較大，有機會減低粉底液、其他彩妝的顯色度及細緻感。

搽防曬不起屑技巧 ：關鍵是時間、份量

或許絕大多數女生們都經歷過，擦防曬搓泥、泛油、底妝結塊等脫妝問題，其實想減少起屑情況，化出平滑服貼底妝，可以參考以下3大技巧。

搽防曬不起屑技巧1：按膚質選相應防曬類別



市面上的防曬產品各式各樣，大家揀選時要先了解自己膚質，再入手相應的防曬類別。如油性膚質，可以用質地清爽透薄的防曬棒或凝膠狀防曬。而乾性膚質，可用質地滋潤的乳液狀防曬。

搽防曬不起屑技巧2：讓皮膚有足夠時間吸收



要知道防曬霜要有一定時間被皮膚吸收，才可發揮防曬作用。假如未有完全吸收，便立即用粉撲上粉底液，大有機會出「擦子膠碎」。

搽防曬不起屑技巧3：適量



過多過少的防曬份量，皮膚都有機會沒法吸收。建議以10元硬幣大小塗抹全臉，薄薄一層，見到有「變色」即可。