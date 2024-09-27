化妝教學｜氣墊粉餅很容易氧化？化妝師公開使用氣墊粉底注意事項

【化妝教學/氣墊粉底用法】近年氣墊粉底成為底妝熱門之選，只需輕拍、新手亦可以化出完美底妝。氣墊粉底雖然方便、容易上妝，不過用上一段時間後妝感就會感覺有差別，今次《01女生》邀請到新娘化妝師Mandy Yim 解答大家的困惑。想知道氣墊粉底的正確用法與注意事項，立即看下去吧！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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氣墊粉底怎麼用？（freepik）

4大要點入手合適氣墊粉底

氣墊粉餅種類選擇繁多，由開架、專櫃到自家品牌都有，到底應該選擇合適的氣墊粉底呢？Mandy 指大家需要視乎個人膚質、膚色，再根據產品功能賣點、妝效、持妝度與遮瑕程度去選擇、入手適合的氣墊粉餅。

另外，不應單憑產品品牌、熱度等人云亦云地判斷，入手時亦需要留意成份分析，因為早前消委會曾檢測出，部分粉底或含有可致敏香料、重金屬等成份，建議參考相關資料後旗選購。

氣墊粉底正確用法

氣墊粉底外形千變萬化，但其實本質內容物仍是粉底液或粉底霜，所以上妝的時候亦要注意用量與上妝手法。Mandy 分享要避免一下子沾取過多，影響底妝效果，上妝手法切忌「拖拉」，要少量多次地輕拍上妝。

氣墊粉底的使用技巧｜1. 用粉撲沾取按壓適量粉底

氣墊粉底的使用技巧｜2. 利用氣墊粉底裡背蓋，調節均勻粉底用量

氣墊粉底的使用技巧｜3. 第一下落在顴骨、臉頰位置

氣墊粉底的使用技巧｜4. 先按後輕拍，少量多次地上妝



氣墊粉底亦有正確用法以及注意事項！（freepik）

氣墊粉底！以

不少女生使用氣墊粉底，都會碰上開封一段時間後，妝感變得容易氧化、暗沉，除了影響妝感，嚴重的話用後甚至容易長暗瘡！

Mandy 解釋因為沾上油脂或與空氣接觸過久，或會促成粉底氧化、暗沉問題。另外，隨著使用次數，氣墊粉底中的份量變少，粉撲上沾染的用量亦會變得不平均。

若然皮膚屬容易敏感或暗瘡肌膚，其實不建議使用氣墊粉底。另外，縱使氣墊粉底產品上標示指開封後仍有一年保質期，Mandy 建議開封後一至兩個月內使用為佳。因為一旦開封使用，氣墊粉餅容易成為細菌温床，或會導致衛生問題。而且大家亦要定期清洗氣墊粉樸或上妝工具，每一至兩星期就要更換以及清洗。