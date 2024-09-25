化妝教學｜粉底液、遮瑕誰先誰後？3習慣毀掉妝容 附正確底妝順序

【粉底液/底妝技巧/底妝教學】若要打造一個完美無暇的底妝，除了自身健康膚質之外，貼服水潤的妝底更是一大關鍵。對於化妝新手而言，到底如何選擇適合的粉底液色號？粉底液、遮瑕膏誰先誰後？《01女生》邀請到新娘化妝師Phoebe，為化妝新手拆解迷思、指出底妝誤區及分享化妝技巧，齊齊做個精緻女生。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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新手使用粉底液常見問題FAQ

粉底液迷思｜1. 如何選擇適合的粉底色號?

建議先了解個人喜好、膚色及色調（冷、中性、暖）。在專櫃試色時，以手背、下巴線試色，靜待5-10分鐘後再觀察有沒有出現粉底液氧化及色差問題。

粉底液色調有分為冷、中性及暖色調。(李樂瑤攝)

粉底液迷思｜2. 粉底液、遮瑕誰先誰後？

需要視乎瑕疵的大小範圍及種類而定，假如是黑眼圈、斑點及泛紅位置等大範圍且明顯的瑕疵，可以先塗上遮瑕產品，再加上粉底液。對於暗瘡、痘疤等「點」狀的細小瑕疵，可先粉底後遮瑕，避免妝感太重。

粉底液迷思｜3. 不同肌膚質地如何揀選粉底液質地？

混合肌女生需要面對T字位出油及兩頰偏乾問題，建議揀選半霧面妝感的粉底液，再在T字位用控油蜜粉定妝。油性肌女生可同樣揀選啞面質地、柔霧感底妝，妝感自然透亮。乾肌女生宜選質地輕盈水潤的粉底液，打造柔滑無瑕妝感。

粉底液迷思｜4. 粉撲海綿 VS 化妝掃，如何選擇？

化妝新手適合使用粉撲海綿上妝，沾水後的粉撲令粉底自然貼服，妝感更輕薄。假如面上瑕疵較多的女生，可以使用化妝掃，集中修飾面上問題，新手使用時注意畫出刷痕，讓底妝不均，容易斑駁。

粉底液迷思｜4. 粉撲海綿 VS 化妝掃，如何選擇？ (freepik)

粉底液迷思｜5. 一定要用蜜粉定妝？

香港天氣炎熱又潮濕，在完成底妝後以蜜粉定妝，才可避免脫妝情況，令妝容貼服又持久。

粉底液迷思｜6. 粉底液也要換季 ?

天氣及氣溫一年四季都不同，所以粉底液需要按皮膚狀況及季節轉變而作出調整。春夏季潮濕又炎熱，應選用透薄清爽且具防曬控油功能底妝，秋冬季天氣乾燥，底妝宜選有長效保濕滋潤功效。

3大底妝誤區！隨時毀掉你的妝容

最常見的粉底液錯誤用法是挑錯色號。(freepik)

Phoebe表示，要數最經典、最常見的粉底液錯誤用法是挑錯色號。因為不少女生以為粉底液色號越白越好，其實大錯特錯，容易令妝感突兀之餘，更會產生髒感。

其次，是錯誤上妝方式。經常用手指塗抹上妝，或是一次過把所有粉底液塗在面上，沒有把粉底液完全推開就化眼妝、塗胭脂，這樣既容易細節位出現粉痕，亦會令膚色不均，妝感厚重又顯髒。

此外，粉底液用量過多不但展現不了遮瑕效果，反而增加皮膚負擔，使妝容顯得面具感，同時加速脫妝速度。其實一顆黃豆大小的份量就足以塗抹全面，打造自然裸妝。

底妝順序教學！4步化出貼服持久底妝

底妝順序教學！5步化出貼服持久底妝 (freepik)

底妝步驟1. 妝前保養



平日做足護膚工作，如徹底卸妝、定期去角質等，而妝前打底步驟為爽膚水、精華、乳霜、防曬及隔離產品。

底妝步驟2. 底妝



先用手指在面上輕點粉底液，分佈必須均勻，接著用已沾水的美妝蛋或海綿粉撲把粉底液輕輕拍開。不論是甚麼類型的粉底液，都要「少量多次」地上妝。

底妝步驟3. 遮瑕



完成底妝後，可用遮瑕產品在細小瑕疵上作出修飾。

底妝步驟4. 定妝



可用蜜粉掃全面掃上蜜粉，控油及修飾毛孔之餘，亦可令妝容更持久。