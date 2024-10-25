皮膚紅腫痕癢難耐？ 中醫分享皮膚急救3大方法：食療／中藥塗抹

【敏感肌護理/敏感皮膚護理】不論是用錯護膚品、化妝品，或是因為天氣轉變而引致的皮膚敏感，都令人十分煩憂，輕則紅腫痕癢；重則脫皮或有其他影響，重挫心情以及外觀。想從根源去解決皮膚問題，不少女生都會尋求中醫，既能改善體質，而且不像類固醇般具有副作用。今次《01女生》邀請到註冊中醫師 鄭芸菁分享如何急救皮膚敏感！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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進入秋季，濕度開始下降，氣候漸趨乾燥，皮膚水份流失較快，容易出現皮膚乾燥、脫皮等問題。鄭醫師分享如果素來脾胃虛弱，吸收水份的能力亦會下降，津液不足滋潤皮膚，或血虛不足，無法濡養肌膚亦會導致皮膚痕癢或紅腫。

皮膚敏感、痕癢時應該如何急救？(freepik)

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皮膚敏感、痕癢時應該如何急救？

當皮膚出現輕微敏感時，痕癢紅腫，甚至皮疹的話，鄭醫師分享了數個舒緩、急救方法：中藥外洗、濕敷、冷敷以及中藥塗抹。

皮膚敏感4大急救法

1. 中藥外洗：以地膚子10克、黃芩10克、天門冬6克、白鮮皮10克為配方，上方以慢火煎煮15分鐘，待藥液放涼至40度後，用紗布浸泡藥液再敷上皮膚痕癢處。

2. 濕敷：用紗布浸泡生理鹽水，敷在皮膚痕癢處

3. 冷敷：用冷毛巾或以手帕包裹冰塊局部鎮靜皮膚，消退紅腫，減輕痕癢

4. 中藥塗抹：塗抹含有中藥成份的紫草膏，以便潤膚、消炎



中醫教你皮膚敏感4大急救法！(freepik)

解決皮膚敏感這樣做！

想解決面部皮炎、敏感或濕疹等問題，除了當下急救，平日護理亦要注意注意行為，以免令皮膚更加乾燥，從而刺激皮膚。大家應該避免長時間在日光下曝曬、洗澡水亦要切勿過熱、避免過度沖刷皮膚、平日亦要避免以指甲抓癢皮膚。另外，洗澡後亦要適時塗抹不含藥用及化學成份的潤膚乳，以滋潤肌膚。

鄭醫師亦指出肺主皮毛，皮膚敏感與肺相關，秋季亦是肺所主之季節，故治療或預防皮膚疾病可多食用白色食物，以養肺氣，同時可食用滋陰潤燥的食物。為此，鄭醫師分享了兩款食療：養顏潤肺的杏汁豬肺湯、養陰生津的沙參玉竹雪梨湯。

杏汁豬肺湯

材料：南杏30克、北杏3克、百合9克、豬肺1個、瘦肉100克、生薑2片。

做法：南北杏浸泡6小時，然後用600ml清水，經攪拌機打碎，隔渣取杏汁備用。新鮮豬肺處理清洗乾浄，將所有材料放入鍋中，注入1500ml清水，煮沸後轉文火煮1小時後，加入杏汁再煮半小時，加鹽調味即可享用。



沙參玉竹雪梨湯

材料：北沙參10克、玉竹10克、雪耳10克、雪梨2個、蘋果2個、大棗10克。

做法：雪梨、蘋果去核切塊，所有材料洗淨，以1500ml清水慢火煮約1小時即可。

