2023回顧｜10大話題手袋：富Hermès Birkin元素、靜奢風不容忽視

【2023回顧｜話題手袋】在2023年，許多品牌的手袋與時俱進不斷創新，不論是推出讓人眼前一亮的新款，還是為原有款式推出新版，都使人愛不釋手。今年不僅有為人熟悉的奢侈品牌手袋成功掀起熱話，還有突圍而出的設計師品牌，在即將踏入新一年之際，一起來回顧2023年成功掀起熱潮的話題手袋。



2023年話題手袋回顧1. CHANEL 22迷你手袋 HK$40,000

CHANEL 22手袋其實是在2022年登場，當時已經成功吸引眾人眼光。今年年初時，CHANEL 為此手袋推出了迷你型手袋，雖然尺寸與CHANEL 22 相比小了不少，但對於亞洲女生的身形來說非常合襯，搭配上也更百搭。而CHANEL 22 Mini Bag的揹法也更多變，除了固定在手袋兩側的金屬皮穿鏈外，還有附上長肩帶及長金屬皮穿鏈，在揹法上有更多變化，成功吸引眾女生們的注意。

CHANEL 22迷你手袋新登場：珍珠鏈款高雅又華麗 這樣買平近六千！

2023年話題手袋回顧2. CELINE 中型APPOLINE手袋 HK$ 36,500

CELINE 全新APPOLINE手袋以俐落時尚、實用設計：展職場女性魄力

CELINE總是把低調奢華，詮釋得淋漓盡致，而今年新推出的APPOLINE手袋外型方方正正，容量亦是深得上班族女生的心，收納日常上物所需的物品完全沒問題。而手袋呈獨特特俐落感，也與它的設計和選材有關，袋身採用了牛皮革打造，以正面梯形和側面三角形，營造出獨特的造型，配上品牌標誌性的凱旋門金扣，使手袋頓時增添不少典雅知性氣息，盡顯職場女性的魄力，使它頓時進入大眾眼簾。

2023年話題手袋回顧2. CELINE 中型APPOLINE手袋 HK$ 36,500（CELINE官網）

2023年話題手袋回顧3. LOEWE Hammock Hobo HK$13,350

LOEWE全新Hammock Hobo將成大熱手袋！多種揹法、小細節讓人瘋迷

LOEWE 的Hammock手袋一直都是人氣高企的款式，今年推出的全新「Hammock Hobo」手袋甫推出，即成為人氣熱賣款！Hammock Hobo手袋的設計與Hammock手袋一樣都是以仿梯形，但結構更簡單﹐使手袋成為無論是正式場合，還是日常休閑活動時，都能輕鬆搭配。手袋還暗藏許多小細節，像是長、短肩帶的打結位搭配了精緻方形的金屬Anagram綴飾，而手袋側面更有Anagram的壓印Logo，難怪一推出即成人氣款！

2023年話題手袋回顧4. Hermès Jypsiere Mini

Hermès全新讓人愛不釋手Jypsiere Mini：富Birkin元素、充滿細節

Hermès今年將富有Birkin Bags元素的Jypsiere Bags推出了迷你版本，設計更精緻，讓人更加的愛不釋手！Hermès Jypsiere Mini除了富Birkin Bags的元素外﹐還融合了如Hunting Bag的外型，同樣採用高級皮革製作，配上高雅的皮革帶及旋扣、獨特外型、精巧細節等。此外，Jypsiere Mini Bag搭配了可調節的肩帶，比起Jypsiere 28更適合小個子女生，無論是日常穿搭還是較正式的上班穿搭，都能完美匹配。

2023年話題手袋回顧5. Bottega Veneta Large Hop Bag HK$33,000

舒淇率先演繹！自然垂墮散發慵懶感、顏色溫柔易襯

Bottega Veneta Large Hop Bag剛推出時，由當時尚未宣佈為全球品牌大使的舒淇率先演繹，將手袋的自然慵懶感散發得淋漓盡致。這款Hop Bag設計靈感來自在2002年亮相的Hobo手袋﹐在品牌創意總監Matthieu Blazy重新設計下，將手袋以三角形的外型呈現，再配上品牌標誌性的Intrecciato編織工藝，把簡約的廓型及經典元素的融合，而且手袋是採用全人手製作，每一個都是由皮革工匠用花2天時間打造，剛推出就成許多女生的入手目標。

舒淇率先演繹Bottega Veneta Hop Bag（Bottega Veneta）

2023年話題手袋回顧6. Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋 HK$ 24,800

由Miu Miu品牌大使允兒及張員瑛率先演繹的Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋，甫進行大眾眼簾，即掀起來熱潮！這款手袋以將品牌經典的手挽袋造型重新演繹，採用品牌標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，配上長方造型，正面飾有Miu Miu金屬標誌，甜美同時增添高貴優雅！

允兒率先演繹Miu Miu Arcadie Matelassé納帕軟皮手挽袋（IG@yoona__lim）

2023年話題手袋回顧7. Dior Toujours BAG HK$27,500(small)

BLACKPINK Jisoo演繹Dior全新Toujours手袋：集3大特點成熱賣款

Dior Toujours BAG是在2023年春夏女裝秀上亮相，在今年上架之際由品牌代言人BLACKPINK成員Jisoo、一眾明星及時尚達人輪番演繹，引起一時熱烈討論。手袋以品牌經典的藤格紋設計為主調，選用柔軟又耐用的小牛皮，配以精緻的衍縫技法製成。此外，手袋還配上了「D.I.O.R.」的金屬五金吊飾，乍看之下很有Lady Dior手袋的魅力，但又能明顯區分兩者，是一款美得毫不費力感的手袋。

Dior品牌代言人BLACKPINK成員Jisoo，率先演繹Dior Toujours手袋（品牌提供）

2023年話題手袋回顧8. Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG HK$20,200

Saint Laurent LE 5 À 7 SOFT BAG被BLACKPINK 成員Rosé早前於機場造型中曝光，手袋的設計及實用性，使它成為品牌今年人氣之選！這款手袋是由品牌的Le 5 à 7 Shoulder Bag演變而成，在設計上更簡約，容量更大、更實用，肩帶可調整變成腋下包，時尚型格。

2023年話題手袋回顧9. Lemaire Small Croissant Bag HK$7,500

BLACKPINK Jennie 3日常造型：牛角包手袋成新寵

Lemaire Croissant Bag「牛角包」手袋，早前BLACKPINK 成員Jennie，在接連2個Instagram帖文照片上曝光，使不少人都留意到這款手袋。而該品牌是由前Hermès設計師和妻子Sarah Linh Tran 一起創辦的，這款手袋的線條設計簡約俐落，袋上有數條衍縫車線，以及選用了柔軟細膩的Nappa小羊皮製成，使得手袋外型如牛角包般甜美。而正正這次的曝光，使品牌在年末之際成功突圍而出，讓人留意到出色的設計師品牌。

BLACKPINK Jennie新寵「牛角包」手袋（IG@jennierubyjane）

2023年話題手袋回顧10. THE ROW Soft Margaux 15 Bag in Leather HK$46,600

在今年掀起了一陣Quiet Luxury靜奢風，使不少走低調奢華的品牌映入大眾眼簾，品牌的多款單品亦被注意到。其中Margaux 15手袋，備受Blackpink Rose、Kendall Jenner及眾名人的喜愛，以極其大的容量和簡約的設計，很適合上班或旅行時使用，加上今年慢慢吹起大容量手袋，這款手袋可說是出現得很合時機。