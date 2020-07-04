【夏天Gel甲】擺脫素顏腳甲　夏日五種必備大熱顏色　顯白又耐看

身為女人，最幸福的一件事莫過於世界上有許多事物能幫助自己「變美」，從頭到腳都有專屬的「物品」為我們的美麗加分。 近日天氣酷熱，想必大家一定很常穿涼鞋出門，如果腳趾沒有任何妝點，便顯得「過於單調」。編輯建議，可以選擇足部的光療為腳趾增添色彩，加上腳趾頭的指甲留得慢，能撐上 1 個半至 2 個月，恰好陪伴我們度過這段酷暑，絕對不是亂花錢喔（笑）！

1. 度假最適合的「海軍藍」

海軍藍這個顏色很奇妙的地方，在於它雖然屬於暗色系，但是無論哪種膚階的人都能輕鬆駕馭，具有「顯白」的效果，還可以用「跳色」的方式，增加變化性。尤其是準備度假的姐妹們，選擇海軍藍來當做光療彩繪的基底便是再適合不過了，穿上碎花長洋裝、配上經典的寶石涼鞋，妳的腳趾就特別修長、好看啊！

2. 休閒耐看的「芥末黃」

如果平常走活潑、可愛風的人，暖色系的芥末黃就是個不錯的選擇。不過，這個顏色建議可以和其他顏色或彩繪做搭配，才不會太單調。

穿搭部分只要穿上一件白 T，配上牛仔短褲和一雙有點高度的涼鞋，無論是要和好姐妹出去逛街，或是假日和家人到郊外散心走走，都有一份休閒輕鬆的感覺呢！

3. 熱情不敗的「經典紅」

人們總說：「炙熱的紅色，象徵的是熱情。」因此，許多比較保守的人，會比較不敢嘗試，一方面覺得過於張揚，另一方面又覺得會太老氣。

其實，時尚跟俗氣只有一線之隔！選對顏色後，搭配對的服裝和鞋子，一切就能很完美。如果和另一半正處於熱戀期，常常會一起出去吃飯、逛街，即可穿著較為「淑女」的短洋裝，搭配露趾的跟鞋、涼鞋露出亮眼的紅色，頓時女人味十足，充滿魅力。

4. 氣質加分的「象牙白」

要是覺得上面的顏色都太過高調的話，低調的象牙白會肯定適合妳！

沒有華麗的外表，有的只是單純的溫和；沒有艷麗的色彩，有的只是優雅的溫度。這種白給人清新脫俗、氣質非凡的感覺。就好像穿上一件淺色系的長洋裝，緩緩地步行於街道上、手上拿著一杯咖啡和一本書，從容不迫的樣子，宛如清新女神 Hebe 的形象呢！

5. 高貴優雅的「祖母綠」

祖母綠向來給人一種神祕、深不可測的感覺。和海軍藍一樣，都屬於暗色系，能夠提升顯白的效果。

這個顏色高貴優雅，非常適合個性大方、直率，充滿自我想法的女人。尤其若是常出席重要場合，穿上一件富有設計感的高雅洋裝或連身褲、搭上簡約風的跟鞋，此時祖母綠的腳指甲就不單單只是顏色的表現，更是身上不可或缺的「裝飾」。

當然，除了以上 5 種顏色之外，還是有許多類似的色彩組合，主要還是看大家覺得哪一種最適合自己。相信，只要用心研究，人人都能找到屬於自己在夏天的「命定色」！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】