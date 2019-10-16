肚腩有真假之分？日本節目推矯正運動　三分鐘可消除「假肚腩」？

相比身體其他部位，腹部脂肪最叫人洩氣，無論怎樣運動，腹部線條依然不夠明顯。原來肚腩也有真假之分，原因未必是由於腹部積聚脂肪。如果針對腹部進行運動後小腹仍未見平坦，便有機會是脊椎或姿勢出現問題而引致的「假肚腩」。日本節目分享了一個簡單的矯正運動，只需三分鐘便即時見效。從註冊物理治療師角度又是否真的有效？有甚麼需要注意？每個人的體質各有不同，進行矯正運動前須諮詢專業意見﹗

原來肚腩也有真假之分，不良姿勢有機會導致「假肚腩」。(Gesina Kunkel/unsplash)

一個動作測試肚腩真假

只要透過簡單的測試，便可知道自己的肚腩是真是假。首先，以正確姿勢站立並輕吸氣收腹，如肚腩因此消失，這是「假肚腩」。相反，不論在坐、企、踎等姿勢下，肚腩都仍然存在，這便是「真肚腩」，需要透過飲食與運動改善體態。

「假肚腩」常見於四肢纖細的女生身上，有機會是由不正確的坐姿形成。由於不良姿勢而造成的「假肚腩」主要分為兩類，分別是寒背型和反腰型。寒背型是指在背部彎曲、肩膀和脖子前傾的狀態下，內臟被肋骨和盆骨推向前方而形成「假肚腩」。而反腰型則是指背部挺得很直、腹肌及背肌不平衡造成腰部朝後方彎曲，內臟被推向前而形成「假肚腩」。以上兩者只要將內臟移到正確位置，均能解決小腹突起的問題。

【按圖看】日本保健節目《主治医が見つかる診療所》邀請了著名的體型矯正師花岡正敬，分析不同「假肚腩」的成因：

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要了解自己的「假肚腩」屬於寒背型還是反腰型可依據一個簡單的測試，首先與背對的牆壁保持一步的距離，然後向後退直至身體觸碰到牆壁。如果首先碰到牆壁的身體部位為臀部，便屬於寒背型；若首先碰到牆壁的身體部位為背部，則屬於反腰型。

【按圖看】如果你的肚腩是「假」，自我檢測屬「寒背型」還是「反腰型」：

體型矯正師花岡正敬於節目上指出，擁有「假肚腩」的女生只要每天花三分鐘進行矯正運動，便能即時改善小腹突起的問題。他更邀請一位女性作示範，結果令人意外。當她完成矯正運動後，腰圍立刻縮少了1.9cm，更有明顯的視覺效果。

進行矯正運動需要準備一張椅子和一條毛巾，首先將毛巾疊好並放在椅子上。先從右邊開始進行伸展，右腳以跪地姿態置在椅子上，左腳單腳站立。吸氣後把重心傾前，慢慢呼氣，雙腳同時向前推，腹部保持用力，維持姿勢30秒，這樣做能伸展右髖關節與大腿肌肉。完成後換邊，繼續伸展左髖關節和大腿肌肉。

【按圖看】改善「假肚腩」的矯正運動示範：

透過簡單的矯正運動有效改善「假肚腩」（節目截圖）

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進行運動時記緊要量力而為，除了以上的矯正運動外，最重要還是於日常生活中保持正確姿勢，減低因不良坐姿導致的副作用。註冊物理治療師杜展維指出，以上的伸展運動確能改善寒背與反腰問題，有效舒緩「假肚腩」的現象，但至於伸展運動是否能有效把內臟移到正確位置則有待商榷。另外，運動未必適合患有腰背痛的女生。物理治療師提醒運動途中身體只會有拉扯與疲累的感覺，若感受到疼痛則應停止。如對伸展運動有任何疑問，應向醫生或物理治療師查詢。