30歲劉佩玥減齡秋冬髮型　馬尾加這小技巧　充滿少女感視覺減5歲

節目《3日2夜》自播映以來都成為話題，而早前則播出了由劉佩玥（Moon）和黃美棋主持的集數。然而，充滿少女感的二人原本今年已屆30之齡。

劉佩玥今年已30歲，但仍然少女感十足。(arryuu@Instagram)

常聽説，愈長得嬌小就顯得愈年輕。相比下，160cm高的黃美棋看起來比真實年紀年輕也自然成立。不過174cm高的劉佩玥並不嬌小，而且身形偏橫，到底什麼方法讓她達至減齡效果？

按圖回顧劉佩玥與黃美棋主持的節目《3日2夜》：

在節目中，劉佩玥愛將頭髮紮成鬢辮，而私底下的她亦然，同時也喜歡編紮不同的髮型，相信這便是她的減齡之法了，不妨參考一下劉佩玥平日的髮型吧！

【減齡髮型】泡泡雙馬尾

劉佩玥在節目《3日2夜》將頭髮束成泡泡雙馬尾。(arryuu@Instagram)

劉佩玥無論在節目《3日2夜》還是私下，她都熱衷於鬢辮編髪。雖然最基本的鬢辮方式較簡易，但未必每個女生都能架馭得到，若平日不是走開甜美路線或衣着上未有適當搭配，極容易會由減齡變成鄉姑。

泡泡雙馬尾先將頭髮分成兩半，各自束成孖辮，然後每邊分成三等份再利用橡筋束起。這樣的編髪方式既容易掌握亦不失鬢辮的造型感與減齡效果，一舉多得。

+ 3 + 2

【減齡髮型】馬尾

馬尾一向都能帶來減齡效果，就連劉佩玥也經常束起馬尾。(arryuu@Instagram)

馬尾一向都是減齡的好幫手，尤其是將頭髮束起成高馬尾便能瞬間增加活潑氣息，劉佩玥也經常束起高馬尾，視覺減齡至少5歲，想要透過髮型隱藏真實年齡的女生，大可嘗試一下。亦可像劉佩玥一樣，先拿取耳邊部份頭髮編上鬢辮，再聯同剩下的頭髮束成馬尾，讓髮型變得更特別。最後一步，緊記要輕輕拉鬆頭頂髮絲，形成空氣感。亦不建議all back，拉鬆耳旁髮絲，甚至留短瀏海才可保持少女味。

+ 4 + 3 + 2

有村架純包包臉曾「逼爆螢幕」 新戲《命運之瞳》靠髮型成功小臉

馮盈盈、麥明詩率秋冬乾濕褸熱潮 哪褸款成熱搜比去年增加400%？

唐詩詠、倪晨曦秋冬靴look參考度高 19秋冬靴子搜尋率反映流行度

【減齡髮型】公主頭

公主頭也是劉佩玥常紮的髮型。(arryuu@Instagram)

另外一個劉佩玥常紮的髮型便是公主頭了，也是不需太多技巧就能完成的髮型。先將頭髮耳後上下半分成兩等份，抽起頭頂部份頭髮束成馬尾，下半部份頭髮則自然垂下，馬尾與頭頂位置可稍微拉鬆，另外耳朵附近的頭髮亦同樣，甚至保留兩旁鬢角（的水），有助修飾臉形同時減齡。強烈建議用曲髮夾將放下來的頭髮微微夾曲，甜美度滿分。

建議完成公主頭後，也可於其中一邊位置夾上髮夾，例如是帶水鑽、珍珠的一字夾，低調得來亦增加整體氣質。