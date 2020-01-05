日雜貨店LOFT 公布20大暢銷彩妝清單　開架牌眼影更勝專櫃品牌？

冬天實在非常適合前往日本欣賞浪漫的雪境。日本除了蘊藏著不同的美境外，購買性價比高的藥妝品也是一眾女生去日本旅行目的之一，不少人氣藥妝網站都相繼公布2019年

日本當地火紅的大型雜貨店LOFT，除了販賣文具、家居用品和生活雜貨外，當中最受遊客和當地人歡迎的肯定是美妝藥妝。

LOFT 發布的「LOFT BEST COSME 2019」也是日本女生購買藥妝好物的參考指南之一呢！(Loft@FACEBOOK) 除了有「美妝界奧斯卡」之稱的美妝網站@cosme定期公布的排行榜是女生購物指南外，原來LOFT當中美妝排行榜也是女生購買美妝小物的參考指標，近日LOFT網站就公布了「LOFT BEST COSME 2019」，包括20款最暢銷彩妝清單和年度最佳化妝品當中的頭五名，近日有意在日本過渡假的你，不妨參考以下名單，將好用的藥妝小物納入血拼清單吧！

「LOFT BEST COSME 2019」

能夠打進LOFT 2019年度大賞的產品，其中不單是化妝品，也有部分是一些護膚品和頭髮護理產品，筆者相信當中能夠上榜的都是一眾女生經常購買、給予好評和常推薦的產品，不知以下進榜的頭五位藥妝好物有沒有一件你已經入手的呢？

卸妝

卸妝產品也許是女生每月最快消耗的美妝產品之一，有些女生屬敏感肌，油性的卸妝產品很容易令臉部長暗粒，要購買合適卸妝品也許不容易，能夠打進卸妝賞頭三名的產品，相信都是適合大眾女生的需要。

唇膏

女生們可以不化上眼妝和底妝，但總是會塗上唇膏來提升自己的臉色，因為沒有唇色很易讓人覺得「面青口唇白」，加上唇部很容易因為季節的轉變而變得脆弱，如唇部乾裂和唇紋過多的問題，因此能夠打進唇膏賞當中的頭三名，相信是一枝集數大功能在一身的唇膏呢！

眼影

筆者相信女生的化妝櫃中總會有一兩盒眼影，出席不同場合化上不同色調的眼影可以為眼睛作點睛之用，一些帶有閃粉的眼影更可以提亮眼部輪廓，不同類型的眼影也可帶來不一樣的效果，日本不少的開架品牌所推出的四色眼影盤都是出名性價比高，不知你心目中的一款有沒有上榜呢？

眼睫液

想擁有一雙迷人的電眼，一枝好用的眼睫液就是少不了的好幫手了！

【按下圖看更多】其他最暢銷的彩妝清單當中的頭三位！