【營養師｜減肥】很多人認為減肥就「無啖好食」，香港有營養師與行為心理治療師創立Instagram帳號與大眾分享「貼地」減肥、營養資訊，教你在7-11、百佳如何買「低卡路里」食物。

你屬哪一款「肚腩類型」？（aranthnh@instagram）

香港營養師開Instagram 點心、掃街這樣吃便無阻減肥？

香港是美食天堂，普遍香港人都喜歡飲茶、茶餐廳、掃街等，但這類飲食習慣攝取的熱量較高，而且不知不覺便會吃多了，但是不是減肥期間便全部不能吃呢？

「Aranthnh」由4位香港註冊營養師和1位行為心理治療師在2019年創立，其中一位營養師Ariel接受記者訪問指平日發現大多工作比較繁忙，因而少了時間關注自己的飲食營養，導致出現各種都市病，如過重、高血壓、高血脂等。因此他們想透過Instagram，用輕鬆分享自己的專業營養資訊，就如「肚腩類型」，每個人都知自己有肚腩，卻不知甚麼原因造成，去令大眾更有效減肥。



營養師指出肚腩有4大類，可能是飲食習慣，也有可能因為生活作息導致。Aranthnh的資訊非常貼地，特別是「有得揀」系列，他們列出常見香港人飲食習慣的量，如茶餐廳、掃街等：「在營養角度，只要懂得選擇及控制好份量，就算減肥，任何菜式都可以吃。」

【營養師｜減肥】按圖看看減肥時，飲茶、茶餐廳、掃街有甚麼選擇＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

香港版便利店減脂餐單 營養師：日、越菜減肥外出食之選

香港人工作忙碌，不少人都是「外食族」，台灣的營養師Instagram不時分享便利店的減脂餐單，吸引不少粉絲，但香港人便難以跟隨，Aranthnh便提供了香港版，甚至有「微波爐版」，令忙碌的上班族可以食到健康又有營養的低卡餐；減肥時，難免也會遇上朋友的聚餐，Ariel指日本菜與越南菜是不錯的選擇：「因為日本菜一般都由優質蛋白質及油脂的魚類、海鮮為主，而越南菜入面的主食湯粉、米紙卷等都屬較低卡。只要避開炸物就無問題。」

【營養師｜減肥】按圖看看「香港版」便利店的低卡餐＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

你有沒有遇上以上問題？（aranthnh@instagram）

港人最常遇到減肥謬誤是...

夏天來臨，不少人都想用最短的時間減肥，Ariel便指網上說的如「戒食澱粉 10日可以減10磅」都只是噱頭，其實無論戒一樣類別，卡路里攝取也會隨之降低，達到減脂效果。不過一般快的減重方法都容易反彈，每星期減1 - 2磅才是正常健康的減重速度，她建議要了解自己飲食出了甚麼問題，如醬汁太多還是糖分攝取太高？之後找到一個適合自己並可長期堅持的減肥方法，才可以開心地減肥。