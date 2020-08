【BLACKPINK|出道4周年】8月8日為BLACKPINK出道4周年的日子,官方亦於當天釋出4位團員對4周年的感想,以及難忘事刻的訪問片段。

BLACKPINK出道4周年,她們認為這4年來比想像中來得更快。(blackpinkofficial@Instagram)

BLACKPINK出道4年:比想像中來得更快

Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa在影片中分別以「快樂」、「很高興」、「再過4年」等形容對4周年的看法,認為這4年來比想像中來得更快,Rosé更指與BLINK(粉絲)累積了許多回憶,所有人一起一歲一歲變得更成熟、更好,成員們亦分享與BLINK(粉絲)記憶最深刻的回憶,同時感謝BLINK(粉絲)一直以來的陪伴,希望快點以健康、幸福的樣子見面,大家一起走下去。

回憶練習生涯往事 辛苦卻讓感情變堅固

歷經了6年練習生涯,BLACKPINK於2016年出道;出道4年,現時成為韓國人氣女團,每位團員廣受喜愛,新歌《How You Like That》MV於YouTube上的收看次數更達4億。不過,她們卻在節目《24/365 with BLACKPINK》中傾訴出道前的辛酸史,回憶往事更忍不住在鏡頭前落淚。

BLACKPINK在節目《24/365 with BLACKPINK》中傾訴出道前的辛酸史。(BLACKPINK@YouTube截圖)

每天只吃一餐 Jisoo曾後悔入行

BLACKPINK分享在練習生時期一天只吃一餐,也甚少叫炸雞外賣,Jennie表示:「想到最常吃的就是炒蛋和草莓醬、淋上橄欖油的水餃」,其他團員則紛紛在旁和應,笑言當時沒有什麼錢叫外賣,只好每月到外採購一次食物,購入雞蛋、草莓醬等,她們更取笑為何當時每天吃這樣的組合搭配,都能吃得津津有味。

BLACKPINK Lisa、Jennie公開立體輪廓化妝品 30色眼影盤$4xx必搶

BLACKPINK Lisa私下平價復古Celine曝光率高 Chanel背囊休閒之選

Lisa和Rosé分別來自泰國和澳洲,離鄉別井到韓國打拼,一到埗就按公司安排與團員共宿。Rosé想起當時與父母分開的畫面更哽咽,要其他成員安慰;而Jisoo亦表示當時的生活比想像中辛苦,甚至產生過後悔的想法,不過4人也認為,練習生時期的辛苦卻讓她們的感情變得堅固,就如Rosé感謝Jennie當時幫助她打好舞蹈基本功。

BLACKPINK指未搬宿舍前卻是與蟑螂、蜈蚣同住。(BLACKPINK@YouTube截圖)

宿舍環境惡劣與蟑螂、蜈蚣同住 Lisa徒手捉蜈蚣

除了練習的辛勞,當時居住的環境亦讓她們感到可怕。BLACKPINK表示以前公開的宿舍都是「搬遷後」的宿舍,最初卻是與蟑螂、蜈蚣同住。她們憶起當時用水杯蓋住一隻蟑螂後,又有另一隻出現;由於只有Lisa敢徒手捉特別長的蜈蚣,故其他成員都會躲在她後面,待她捉到後,再用A4紙接住。

Lisa在《青春有你2》分享,BLACKPINK一起生活已快達10年時間,任何一個人情緒低落時,會一起吃一頓大餐,讓情緒好起來。(blackpinkofficial@Instagram)

任何一人情緒低落 會一起吃大餐

在捉蟑螂和蜈蚣事情上,Lisa擔任保護團員的重任;不過,由於是隊裡年紀最小的一人,在其他方面卻備受團員的照顧。2019年,Lisa遭到韓國網民的抨擊,指她妝前與素顏的樣貌並不一樣,像一個普通泰國女生一樣,帶種族歧視成份,其他團員卻在泰國曼谷巡迴演唱會的舞台上維護Lisa,更說出「Lisa以後由我們照顧」的說話。

Lisa曾在內地選秀節目《青春有你2》分享,剛開始去韓國當練習生的3個月,每天都會打給媽媽哭訴,後來調整自己後狀況才變好;感謝其中一位成員在各方面都很照顧她,不但關心她的心情,更知道她韓文不好,就一直帶她去吃飯與旅遊,讓她的韓文進步。

+ 4 + 3 + 2

Lisa更指BLACKPINK一起生活已快達10年時間,她不開心時,團員會陪伴在側,更表示:「任何一個人情緒低落時,我們會一起吃一頓大餐,去吃甜點或辣的食物,讓情緒好起來。」

4年過去,BLACKPINK亦在社交平台分享慶祝出道4周年的照片,向BLINK(粉絲)與團員們發表愛的感受,其中Jennie更寫著:「happy to have these 3 silly bums next to me(很高興有3位傻女生一直在我身邊。)」可見,她們的感情是無可置疑的。

【按圖看】BLACKPINK一起生活快達10年,感情要好==>

+ 4 + 3 + 2

BLACKPINK Jennie愛對鏡自拍,而高海寧、陳瀅等香港女星同樣熱愛,一起參考她們的打卡攝影姿勢吧==>(延伸閱讀)

+ 5 + 4 + 3

(資料來源:BLACKPINK@YouTube, 《24/365 with BLACKPINK》)