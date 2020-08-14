【BLACKPINK｜出道4周年】8月8日為BLACKPINK出道4周年的日子，官方亦於當天釋出4位團員對4周年的感想，以及難忘事刻的訪問片段。

BLACKPINK出道4周年，她們認為這4年來比想像中來得更快。(blackpinkofficial@Instagram)

BLACKPINK出道4年：比想像中來得更快

Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa在影片中分別以「快樂」、「很高興」、「再過4年」等形容對4周年的看法，認為這4年來比想像中來得更快，Rosé更指與BLINK（粉絲）累積了許多回憶，所有人一起一歲一歲變得更成熟、更好，成員們亦分享與BLINK（粉絲）記憶最深刻的回憶，同時感謝BLINK（粉絲）一直以來的陪伴，希望快點以健康、幸福的樣子見面，大家一起走下去。

回憶練習生涯往事 辛苦卻讓感情變堅固

歷經了6年練習生涯，BLACKPINK於2016年出道；出道4年，現時成為韓國人氣女團，每位團員廣受喜愛，新歌《How You Like That》MV於YouTube上的收看次數更達4億。不過，她們卻在節目《24/365 with BLACKPINK》中傾訴出道前的辛酸史，回憶往事更忍不住在鏡頭前落淚。

BLACKPINK在節目《24/365 with BLACKPINK》中傾訴出道前的辛酸史。（BLACKPINK@YouTube截圖）

每天只吃一餐 Jisoo曾後悔入行

BLACKPINK分享在練習生時期一天只吃一餐，也甚少叫炸雞外賣，Jennie表示：「想到最常吃的就是炒蛋和草莓醬、淋上橄欖油的水餃」，其他團員則紛紛在旁和應，笑言當時沒有什麼錢叫外賣，只好每月到外採購一次食物，購入雞蛋、草莓醬等，她們更取笑為何當時每天吃這樣的組合搭配，都能吃得津津有味。

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Lisa和Rosé分別來自泰國和澳洲，離鄉別井到韓國打拼，一到埗就按公司安排與團員共宿。Rosé想起當時與父母分開的畫面更哽咽，要其他成員安慰；而Jisoo亦表示當時的生活比想像中辛苦，甚至產生過後悔的想法，不過4人也認為，練習生時期的辛苦卻讓她們的感情變得堅固，就如Rosé感謝Jennie當時幫助她打好舞蹈基本功。

BLACKPINK指未搬宿舍前卻是與蟑螂、蜈蚣同住。（BLACKPINK@YouTube截圖）

宿舍環境惡劣與蟑螂、蜈蚣同住 Lisa徒手捉蜈蚣

除了練習的辛勞，當時居住的環境亦讓她們感到可怕。BLACKPINK表示以前公開的宿舍都是「搬遷後」的宿舍，最初卻是與蟑螂、蜈蚣同住。她們憶起當時用水杯蓋住一隻蟑螂後，又有另一隻出現；由於只有Lisa敢徒手捉特別長的蜈蚣，故其他成員都會躲在她後面，待她捉到後，再用A4紙接住。

Lisa在《青春有你2》分享，BLACKPINK一起生活已快達10年時間，任何一個人情緒低落時，會一起吃一頓大餐，讓情緒好起來。(blackpinkofficial@Instagram)

任何一人情緒低落 會一起吃大餐

在捉蟑螂和蜈蚣事情上，Lisa擔任保護團員的重任；不過，由於是隊裡年紀最小的一人，在其他方面卻備受團員的照顧。2019年，Lisa遭到韓國網民的抨擊，指她妝前與素顏的樣貌並不一樣，像一個普通泰國女生一樣，帶種族歧視成份，其他團員卻在泰國曼谷巡迴演唱會的舞台上維護Lisa，更說出「Lisa以後由我們照顧」的說話。

Lisa曾在內地選秀節目《青春有你2》分享，剛開始去韓國當練習生的3個月，每天都會打給媽媽哭訴，後來調整自己後狀況才變好；感謝其中一位成員在各方面都很照顧她，不但關心她的心情，更知道她韓文不好，就一直帶她去吃飯與旅遊，讓她的韓文進步。

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Lisa更指BLACKPINK一起生活已快達10年時間，她不開心時，團員會陪伴在側，更表示：「任何一個人情緒低落時，我們會一起吃一頓大餐，去吃甜點或辣的食物，讓情緒好起來。」

4年過去，BLACKPINK亦在社交平台分享慶祝出道4周年的照片，向BLINK（粉絲）與團員們發表愛的感受，其中Jennie更寫著：「happy to have these 3 silly bums next to me（很高興有3位傻女生一直在我身邊。）」可見，她們的感情是無可置疑的。

【按圖看】BLACKPINK一起生活快達10年，感情要好＝＝＞

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BLACKPINK Jennie愛對鏡自拍，而高海寧、陳瀅等香港女星同樣熱愛，一起參考她們的打卡攝影姿勢吧＝＝＞（延伸閱讀）

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（資料來源：BLACKPINK@YouTube, 《24/365 with BLACKPINK》）