GU日前宣布將推出全新化妝品「#4me by GU」，以親民價格、日本製造作為賣點，相信將會再度攻破一眾少女心。

GU將於9月4日推出化妝品「#4me by GU」，價格不但親民，標榜日本製造。(gu_global@Instagram)

GU推化妝品：「#4me by GU」

「#4me by GU」將於9月4日正式推出，暫時只限在日本GU店舖和網上商店發售，首輪推出的化妝品主要集中在眼影與唇部產品，包括唇膏（共8色）、唇釉（共3色）、眼影膏（共4色），以及多功能彩盤（共3款），價格由￥590至￥1,490（約HK$43至HK$110）。至於產品會否引入香港市場，則有待品牌進一步消息。

【按圖先看】「#4me by GU」所有化妝品與價錢＝＝＞

平價、日本製造、天然保濕成份 尚有一大賣點？

日本製造，以及大眾化價錢成吸引之處外，GU始終是時尚品牌，化妝品以「容易襯衫」作賣點，色調傾向自然、時尚，宣傳照以不同服飾配襯裝容，令大家更輕易選擇妝容色調。

另一邊廂，「#4me by GU」化妝品沿用茶葉、山茶等萃取物作主要成份，溫和帶來保濕效果。產品的包裝亦貫徹品牌簡約的作風，奶灰色、粉色調配合再生紙作包裝，環保之餘亦具質感格調。

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「#4me by GU」近日在日本原宿GU STYLE STUDIO限時展出，供女生們親身接觸；每日首100名到場人士將獲隨機派發化妝品樣本，不少日本女生已親自試色＝＝＞

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綜合日本女生推介產品：$43唇膏/8色

有日本女生傾向喜歡具有8種色調的唇膏，售￥590（約HK$43），指其滋潤度十分足夠，像是在使用一支有色潤唇膏一樣，亦能打造出亮澤的妝效。亦有日本女生推介多功能彩盤，售￥1,490（約HK$110）；多功能彩盤分別提供粉紅、橙色及紫色選擇，每款內含6種霧面及亮面不同顏色的彩粉，能當作眼影、胭脂、眉粉、修容、以及光影使用，方便又實用；整體而言，「#4me by GU」化妝品暫時於日本女生圈存在非常大的討論度，不少人期待產品正式推出。

【日本製造｜開架化妝品】日本製造當然不是GU獨有，以下在香港有售的日本製造化妝品牌，同樣獲得不少好評＝＝＞

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同樣為親民價品牌的6IXTY8IGHT近日也宣布推出首個彩妝系列「68 BEAUTY」，定價低至$59至$99，產品價格全部公開＝＝＞（延伸閱讀）

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過往亦不有少時裝品牌踩入美妝界，推出彩妝用品，你又有用過嗎？＝＝＞