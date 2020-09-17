疫情持續肆虐，不少女生漸漸捨棄容易掉妝的粉底，改以素顏霜代替，為口罩下的肌膚增加血色感，同時減輕負擔。台灣天氣與香港相近，@cosme素顏霜排行榜因此具參考價值，而台灣女生最愛的素顏霜只需百元便能入手。

疫情持續肆虐，不少女生漸漸捨棄容易掉妝的粉底，改以素顏霜代替，為口罩下的肌膚增加血色感，同時減輕負擔。（IG＠innisfreeofficial）

長期戴口罩增加油脂分泌，加上炎夏天氣悶熱，容易令肌膚出現導致粉刺與暗瘡問題。為了減輕肌膚負擔，口罩妝多以透薄顯氣息為主，而具防曬功能覺潤色效果的素顏霜便成為最適合的底妝工具。台灣@cosme根據網民票選，整理出最受歡迎的素顏霜排行榜。

按圖看人氣素顏霜排行榜的第三至十位：

+ 10 + 10 + 10

第二位：ZA美白隔離霜EX（$89）

ZA美白隔離霜EX被喻為小資女生必備的素顏霜（IG＠za_taiwan）

相信女生們對ZA美白隔離霜EX一定不會陌生，從學生時代開始，這支帶潤色效果的防曬已被喻為小資女生必備的素顏霜。除了價格親民，用後感同樣是令人持續回購的一大因素。素顏霜質感如奶油般滑順好推，珍珠光澤有效修飾毛孔與暗沉膚色，比偽素顏更像素顏。加上防曬係數SPF26‧PA++，對於上班族來說已非常足夠。

最近Za推出美白隔離霜EX的升級版，一系列有 4 支不同顏色，新增勻透綠，適合泛紅暗沉肌膚；透亮紫，適合蠟黃肌膚；柔光粉，創造明亮健康光澤，更針對不同女生肌膚需要，而且價錢不變，同樣$89。（zacosmeticshk@instagram）

第一位：innisfree濟州王櫻透嫩素顏霜（$180）

innisfree濟州王櫻透嫩素顏霜保濕又自然，早已深受韓國女生歡迎。（IG＠innisfreeofficial）

這罐保濕又自然的素顏霜早已深受韓國女生歡迎，塗抹後肌膚變得光澤水嫩，偏粉色調的素顏霜可以校正暗沉膚色，呈現自然的白皙感，被台灣女生票選為人氣素顏霜的第一位。不具防曬係數的素顏霜其實是保養品，當中蘊含濟州櫻花樹葉，官方聲稱持續使用有效達至提亮膚色的效果。

【按圖看12款5分氣墊粉底：】市面上氣墊粉底的款式包羅萬有，選購時除了要因應肌膚需要，安全性亦是一大考慮因素。消費者委員會測試市面上30款氣墊粉底，超過半數檢驗出重金屬或致癌物質，長期使用或會影響健康。另外，消委會推薦出12款達5分的氣墊粉底，包含開架品牌與專櫃品牌，最低價只需$128。延伸閱讀==>消委會測30款氣墊粉底近半含鉛 推薦12款5分產品YSL、Chanel上榜