近日前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭出軌人妻網紅練美施（Macy）一事，鬧得全城熱烘烘，其後細So隨即接受傳媒專訪，向妻子陳頴楠（Wing）與家人道歉，最後細So的妻子也選擇原諒丈夫所犯的過錯，攜手走過現時的難關。 面對丈夫出軌，仍選擇愛下去的女人在娛樂圈可說是多不勝數，但談到願意為愛傾盡所有與投放癡情一生的愛，就不得不提曾是紅極一時的「玉女掌門人」楊采妮（Charlie）了。

楊采妮在學生時期喜愛玩運動，特別是標槍與羽毛球，濃眉大眼的楊采妮也擁有如祝英台般的乾脆與倔強的性格。 (楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

現年46歲的楊采妮（Charlie）曾經是眾多男人的「夢中情人」，年輕時的楊采妮梳有一頭烏黑的及腰長髮、清澈文雅的氣質配上濃眉大眼，更被捧為是「玉女掌門人」周慧敏的接班人。出生於台灣的楊采妮成長於香港，從美國讀書畢業後回到香港，便因美貌被星探發掘而入行。

初入行時的楊采妮（Charlie）在事業上的發展卻異常的順風順水，她拍攝的珠寶廣告便是與「四大天王」之一的郭富城合作，廣告釋出後令楊采妮一夜成名，不同機會接踵而來，楊采妮於1993年更被導演王家衛賞識，與一眾巨星，如張國榮、林青霞、張曼玉、梁朝偉和劉嘉玲等人合作拍攝武俠電影《東邪西毒》，電影令楊采妮聲名大噪，更令楊采妮攀登到事業頂峰。楊采妮的事業路是一條康莊平坦的大道，愛情路則要走過崎嶇才收獲幸福。

【按下圖回顧】曾被譽為「四大玉女掌門人」之一的楊采妮（Charlie）於昔日的造型照

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為愛放棄攀登事業 退出娛樂圈卻因「錯愛」而復出拍戲還債？

2013年，楊采妮（Charlie）和邱韶智低調舉辦婚禮，並決定婚後居新加坡。(楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

1997年，楊采妮（Charlie）選擇在事業如日中天時為愛情急流勇退，選擇與當時的商人男友邱韶智於新加坡與香港共同創立形象顧問與製作公司。

未曾與邱韶智相戀的楊采妮由入行到退圈，也只傳出兩次緋聞，就是楊采妮於1994年與型男金城武拍攝電影《墮落天使》，及與吳奇隆拍攝電影《梁祝》時傳出過緋聞，雖然當時的戀情被傳得如幻似真，但楊采妮從沒有承認過，直到1997年宣布與邱韶智相戀與退出娛樂圈時，楊采妮才真正從撲朔迷離的戀情中認愛。

當年，楊采妮（Charlie）拍攝完電影《神偷諜影》便退出娛樂圈 (楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

楊采妮就如她在電影《梁祝》中飾演的祝英台一樣愛得勇敢，又如角色一樣乾脆與倔強，毫不在乎自己的事途，就這樣為了陪伴愛人而走另一條路。可惜「創業易守業難」，創立公司不久的楊采妮剛巧遇上金融風暴與九一一襲擊事件，經濟環境受創與經營不善以致公司收益減少，去到負債累累境況外，甚至傳出被員工追債討薪與公司因拖欠租金而被查封。但當時「愛字行頭」的楊采妮接受訪問時表示：「做人與做生意都有順境與逆境，我與他的性格相似，不到最後一刻都不會想放棄。」

我現在只有三十歲，還輸得起。 楊采妮（Charlie）

當時楊采妮（Charlie）復出不久後，便與吳彥祖、成龍和謝霆鋒等人合作電影 (《新警察故事》劇照)

不過當時債務與公司纏身的楊采妮在事件發生的三個月後，楊采妮宣布全面復出娛樂圈時，也同時對外表示與相戀9年的男友邱韶智已分手的消息，當時有傳男友邱韶智因負債而離去分手，更將債務推向楊采妮一人身上，不過楊采妮卻表示自己只有30歲，在愛情或其他方面跌倒受傷，還是有很多時候去療癒。楊采妮曾接受訪問時稱，當時分手跟金錢沒有關係，他們遇到困難都是共同面對，一起解決，「我們十多歲時認識，相戀超過十年，情侶一起做生意，日日見面卻常常都是開會，感覺不像拍拖。」她又稱公司結束後，她亦沒有負上任何債務。

8年後再次復合 對的人還是會再遇上 感恩懷孕時每個階段總有丈夫陪伴在旁

楊采妮（Charlie）曾表示自己在懷孕期間時孕吐非常厲害，已不能再下廚了，所以那時丈夫就每天陪她到外面的餐廳吃飯 (楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

殊不知道兜兜轉轉的8年後，楊采妮（Charlie）還是愛上當初的男友邱韶智，兩人正式於2011年復合，當時的楊采妮事業已走回昔日的軌道，不再是青春少女的楊采妮開始從事寫書、寫文章與編劇的行業，更於2013年執導題材新穎的電影《聖誕玫瑰》。

老公陪住我生小朋友，每個產檢過程他都在身旁，好感恩有他陪着整個過程。 楊采妮（Charlie）

我先生在醫院安頓好一切，馬上回家幫我整理入院需要的物品，之後就一直陪伴着我，每天都陪我在醫院睡，直到我出院。 楊采妮（Charlie）

當年楊采妮（Charlie）為了男友毅然宣布退隱娛樂圈，現時她也為了家庭而淡出娛樂圈。(楊采妮 charlie young@FACEBOOK)

雖然當時外界有傳邱韶智不是好男人，只在女方事業有成的時候才回到楊采妮的身邊，但楊采妮卻再次對外證明真愛不用外界肯定，唯有心連心與手牽手才能走下去。其後，楊采妮（Charlie）與男友邱韶智於2013年低調成婚，更於2017年為丈夫誕下雙胞胎兒子Ignatius及Aloysius。所謂的幸福不幸福，也是需要時間來證明，而幸福不只是金錢可以衡量，也不要認定幸福總是來得慢，其實細細品嚐一番，或許幸福就在你身旁。

楊采妮在接受其他媒體訪問時更分享丈夫窩心體貼的一面，例如：感恩丈夫懷孕時每個時機總是陪伴在旁，和每天都陪她在醫院睡等。婚後誕子的楊采妮也再一次為愛而淡出娛樂圈，投放更多時間在家庭與伴侶身上，並享受天倫之樂，也證明愛不僅是一種強烈專一的感情，更是一個承諾、不計較付出，如果愛裏沒有包容，所謂永遠相愛就只是一句空話。

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