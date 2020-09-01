去年，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）高調打破87年一夫一妻制傳統，將詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）封為泰王妃，但她當王妃僅86天便被貶回庶民，其後有傳她被關押在曼谷附近的拉堯（Lat Yao）中央監獄服役，更被指死於獄中，當時網民更發起「#SaveKoi」的hashtag來聲援她的情況。 然而，眾多媒體形容是泰國版《甄環傳》的泰王與前王妃詩妮娜愛情故事，近日再度有新劇情發展，據聞「死而復生」的詩妮娜女提早在8月29日出獄，並飛往德國慕尼黑陪伴早前已率20名女伴的泰王避疫情。

一年前，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）高調為愛，將擁有少將軍銜的詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）納為王妃。（泰國王室）

有指前泰王妃詩妮娜出獄後即乘泰王私人飛機往德國與泰王見面，於機埸獲王室禮遇接待。有指泰王一直默默關心對方在獄中生活。

BREAKING—One of King Vajiralongkorn's private 737s, registration HS-HMK, has taken off from Don Muang to head back to Munich. Sources say it's likely former consort Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi is aboard the plane after being released from Lat Yao women's prison late on Friday. pic.twitter.com/cRCa2GIu1P — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 28, 2020

根據長期關注泰國王室動態與法例案件的外國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）於8月28日在Facebook發文表示，前泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）提早於８月29日出獄，並乘坐泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的私人波音737飛機，從泰國谷廊曼機場飛往德國慕尼黑。外國記者馬歇爾更不斷在個人Twitter更新有關泰王與前王妃詩妮娜的相見情況進展，例如：在8月29日發布飛機的飛行路線，和詩妮娜抵達慕尼黑後，便隨即直奔泰王於當地下榻居住的Grand Hotel Sonnenbichl酒店等。

根據著有《泰王的新衣: 從神話到紅衫軍，泰國王室不讓你知道的祕密》一書的外國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）表示，前泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）提早於8月29日出獄，並乘坐泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的私人波音737飛機飛往德國。(TWITTER@zenjournalist)

另外，根據德國媒體《Bild》的報導指出，泰王一直暗中關心前王妃詩妮娜於獄中的一舉一動，甚至命專人定期向他報告有關詩妮娜近況，甚至到詩妮娜出獄時，一口氣替她花費百萬添置近十套的奢華禮服。當詩妮娜位於機場時，更以高規格的王室禮遇接待她，為她搬運行李與撐起華蓋等。

曾受牢獄之若近一年的前王妃詩妮娜，比起當初容光煥發的樣貌更為樸素無華，馬歇爾的twitter更釋出詩妮娜久未露面一年的近照，見她只穿上黑色運動型入膊露臍背心配上低腰褲性感亮相，比起早期的身型更為瘦削，但露出纖細小腰的前王妃詩妮娜，即便她曾「失寵」，但其風采依然。

前王妃詩妮娜亦是一個讓人不容忽視的女強人，她一生豐富的歷練曾被指是一個野心勃勃的「王妃」，早期畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學位，不像往日所見的王室妃嬪般溫文爾雅，僅處於深宮之中，不問世事。反之，她是充滿幹勁和上進心。她完成了叢林軍事訓練、懂得駕駛私人飛機和夜間跳傘，難怪歷經不少難題仍能回到泰王的身邊。

【按下圖看更多】前詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的「英姿」及昔日與泰王的合照

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不知道這次前王妃詩妮娜低調飛往慕尼黑陪伴泰王度假避疫能否收複失地，重新攀登鳳凰之位呢？皆因有傳泰王於德國避世的時候，攜同20位女伴，外界形容為「性戰士」，難道詩妮娜就是要加入「戰團」？可是有指王后素堤達（Queen Suthida）則獨自居住在瑞士蘇黎世，與泰王一直處於分居狀態。

「男人不壞，女人不愛」心理作祟？前王妃詩妮娜仍深愛風流成性的泰國？

泰國王室於去年在10月21日突然發布命令，宣布泰王褫奪王妃詩妮娜所有的名銜 (TWITTER@zenjournalist)

前王妃詩妮娜仍舊面對泰王若即若離的愛，就算對方一生擁有四段婚姻且風流成性也毫不介意，過去，泰王每一位枕邊人的角色都不同，有身為表妹的、演員、紅燈區的一名舞女平民姑娘和空姐等等。育有7名子嗣的他仍覺不滿足，為愛不惜打破87年的傳統，冊封詩妮娜為「王妃」， 一生為愛而瘋狂的他，更因「極速休妾」卻令王室蒙上污點。

「男人不壞，女人不愛」？研事：壞男人都有「黑暗三特徵」 女人卻理解為富男人味

有說「男人不壞，女人不愛」，前王妃詩妮娜甚至付出任何代價，也願當上泰王的女人是因為這種戀情心理嗎？根據新墨西哥大學的心理學教授Peter Jonason一項有關《Why women really do love self-obsessed psychopaths》的研究報告指出，多數壞男人也擁有「黑暗三特徵」（dark triad of traits），分別是愛冒險與刺激、擅長說謊和自我中心，甚至比起好男人有更多段的性關係，所以子女數目相對較多。

當中的研究調查更分別找了二百名大學生，並邀請他們做一個性格測試，研究發現在「黑暗三特徵」性格中得分愈高的男性，其女人緣也特別好，更獲得短期的性關係，結果更分析女性之所以愛男壞人，原來是將擁有「黑暗三特徵」的男人理解成為為是富有男人味與性感，若跟這種男人談戀愛的話，可能會孕育出更強壯的下一代，所以更樂意跟他們開展戀愛與發生性關係，難怪面對風流成性的泰國，前王妃詩妮娜仍願意踏出去愛對方。

【按下圖看更多】泰王多年來的婚姻生活風流史與女人：

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【接下圖了多愛情故事：鍾麗淇女患罕見病曾被指活不過兩歲 夫妻同心出困境愛成就奇蹟？】

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資料來源：《Why women really do love self-obsessed psychopaths》、《Bild》