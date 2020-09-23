42歲的台灣「情歌天后」梁靜茹在去年宣布和前夫趙元同離婚，正式結束長達9年的婚姻，消息傳出後引起全城轟動。現在的vd成功走出離婚的陰霾，更專注於歌唱事業和兒子身上，生活平淡卻快樂，不難發現離婚後的她比以往更加注重健康，身形也變得更纖瘦，全靠她堅持實行的「倒三角減肥法」，這個減肥方法還幫助她減掉了16公斤，正準備減肥計劃的女生不妨用作參考。

42歲的台灣「情歌天后」梁靜茹在去年宣布和前夫趙元離婚，正式結束長達9年的婚姻。(fishleong616@IG)

曾以極端方法減肥 導致患上輕微厭食症

梁靜茹在產下兒子Anderson後就極速修身，產後堅持吃無鹽無油的健康坐月餐，飲食以清淡為主，少食多餐為原則，很快就瘦了一圈。過了坐月期後，雖然梁靜茹已經瘦了不少，可是依然顯得臃腫，而且身上的贅肉還是存在，她曾經試過極端又不健康的魔鬼減肥法，在她以前發專輯的時候試過一天只吃一餐，而且吃的都是蔬菜沙律、水果，有時也會喝牛奶充飢，雖然瘦得很快又很明顯，但整個人都顯得蒼白又沒有精神，還因此患上輕微的厭食症，看到肉就會覺得噁心。因此梁靜茹為自己制定了一套健康又可以長久實行的飲食方法稱為「倒三角減肥法」，再加上運動輔助，至今她一共減掉了16公斤，回復產前苗條的身材。

梁靜茹在產後極速修身，一共瘦了16kg，瘦身後也一直堅持著「倒三角減肥法」來維持身材。(fishleong616@IG)

梁靜茹產後瘦身成功減掉16kg：（按圖看更多）

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梁靜茹「倒三角減肥法」：調整食物次序

這套「倒三角減肥法」其實非常容易實行，即使對於減肥新手也不會過於困難。首先就是要調整飲食的順序，每次吃飯先吃湯、蔬菜和肉類，最後才吃澱粉類食物例如白飯或者麵食，將碳水化合物放在最後，先吃其他熱量較低的食物，可以增加飽腹感之餘又不會發胖，還能夠減少後期澱粉類食物的攝取，既不用節食又可以吃喜歡的食物，但是要盡量避免多油又重味精的食物。

除了食物順序之外，一日三餐的食物類型和份量才是「倒三角減肥法」的重點，謹記秘訣就是「早餐豐盛、午餐均衡、晚餐清淡」，早餐可以豐盛的意思並不代表可以暴飲暴食，只是份量和食物種類可以較多，而午餐和晚餐則以輕食為主。

「倒三角減肥法」對於減肥新手來説簡單又容易實行，秘訣就是「早餐豐盛、午餐均衡、晚餐清淡」。(fishleong616@IG)

梁靜茹很喜歡早餐搭配一杯香蕉蜂蜜牛奶，這杯飲品也是她的瘦身法寶之一，說短期內就可以看到效果，因為香蕉的膳食纖維豐富，可以促進腸胃蠕動和幫助排便，有便秘問題的女生就最適合，想要達到更佳的瘦身效果，可以把牛奶換成熱量較低的低脂牛奶或者豆奶。午餐時梁靜茹則多以蔬果、無糖乳酪和雞蛋當做一餐，不時也會加入雞肉以攝取足夠的蛋白質，最後晚餐則以牛油果加水煮蛋結尾，甚至有時候只有蔬菜加雞蛋，清淡又飽肚，這個「倒三角減肥法」長期實行可以減少身體負擔，而且幫助身體快速排毒。

梁靜茹的「倒三角減肥法」餐單：(按圖看更多)

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梁靜茹愛做全身運動：空中瑜伽+游泳

除了要注意飲食之外，梁靜茹平常也有定期運動的習慣，從前她梁靜茹很喜歡游泳，堅持一周至少游3次，游泳是個全身性的有氧運動，除了可以訓練心肺、降低體脂的同時又可以塑造身材曲線。近年她更愛上了空中瑜伽，空中瑜伽同樣屬於全身性運動，不但可以加強核心訓練、肌肉訓練和四肢協調性，還能夠消水腫和促進血液循環，瘦身同時又能減壓，難怪梁靜茹也會沉迷當中。

空中瑜伽成爲了梁靜茹近幾年的最愛運動之一，減肥時做全身性運動更能事半功倍。(fishleong616@IG)

梁靜茹配合空中瑜伽和游泳減肥：（按圖看更多）

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營養師:「倒三角減肥法」有效減肥及養生

英國註冊營養師楊蒨 Stephanie很認同計劃減肥的大家不妨實行梁靜茹「倒三角減肥法」，因爲豐富的早餐可以提供當天足夠的能量，而且晚餐吃得清淡更可以讓腸胃在睡前有足夠的時間休息並且避免腸胃負擔過重，但是實行這個減肥方法需要注意的就是要營養均衡，不能每天餐單都一樣，因為只攝取單一食物的營養會對身體造成不良的影響。

她表示如果原本飲食是和「倒三角減肥法」相反的「正三角形飲食」，即是早餐清淡或不吃、晚餐則較爲豐盛，這類型的女生在實行「倒三角減肥法」的減肥效果會較爲明顯，長期實行「倒三角」飲食法可以當作養生，一定比「正三角形」的飲食方式健康。

營養師認爲香蕉蜂蜜牛奶可以幫助某些人排便，但卻不一定對每個女生都有效果。（unsplash@thekatiemchase）

此外，梁靜茹早餐中愛飲的「香蕉蜂蜜牛奶」， 營養師Stephanie認為用來取代平常的高卡路里早餐例如茶餐廳早餐的話，的確會有輕微的減肥效果，但是如果平常早餐份量不變再加上這杯飲品，只會額外增加了卡路里，並沒有任何的減肥效果，因此最好配合低卡路里的早餐。她說香蕉蜂蜜牛奶含有碳水化合物、蛋白質和食用纖維，如果是另外香蕉和牛奶可能對部分人的腸胃排便有幫助，但卻不一定對於便秘人士有功效，也不會特別用來幫助便秘。

營養師楊蒨 Stephanie也表示「先喝湯最後才吃飯」的順序對於減肥十分有好處，因爲先進食液體、食用纖維和蛋白質可以增加飽肚感，而飯、麵食這些碳水化合物食物是最沒有飽肚感的，因此如果放在最前面反而會越吃越多，大大增加了卡路里的吸收，相反先攝取湯、蔬菜和肉可以先填滿胃部，就會減少攝取飯的食量。不過要注意湯類最好以清湯爲主，盡量不要喝高卡路里的湯類例如忌廉湯等。