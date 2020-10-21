【SOGO周年慶（SOGO週年慶）】SOGO thankful week 2020 今年改名為「SOGO 35周年賞」，將在10月21日至11月29日舉行，而部分優惠已在崇光網上商店（eStore）推出。 除了各大的化妝品、護膚品牌推出各款套裝折扣優惠外，女生最愛的Dyson風筒也罕見地加入減價陣營，一於看看還有甚麼抵買美容儀器！

【SOGO周年慶（SOGO週年慶）】Dyson今年減價幅度非常吸引。（dysonhair@instagram）

Dyson

Dyson雖是家電產品，但多年前首踏足美髮界推出Supersonic風筒時，令全球女性為之心動。Supersonic風筒有着獨特且時尚的設計，加上高性能的吹風效果，快速乾髮、呵護髮質，最近更推出了乾髮風嘴、新一代造型集風嘴及擴散風嘴，無需高溫度，也做到以上功能，且防止染髮褪色。是次SOGO 35周年賞Dyson除了Supersonic風筒進行減價，也少不了Dyson Airwrap volume+shape造型器，優惠將由10月21日至11月29日限時推出。

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Panasonic、Refa、Foreo減幅大 低至買一送一

不只Dyson，Panasonic、Refa、Foreo都加入減價戰團，愛美的女士除了着重美髮外，臉部輪廓、肌膚保養也十分重要，各品牌在SOGO 35周年賞推出了一系列的美容儀優惠，同樣部分優惠已在崇光網上商店（eStore）推出。立即回圖看記者心水推介。

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