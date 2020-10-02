Victoria’s Secret（維多利亞的秘密）內衣騷的超模天使Sanne Vloet因疫情關係，工作煞停長留家中而增重5kg，過去明顯的肌肉線條都消失了，令她不得不決心減肥，恢復身形。

超模Sanne Vloet因疫情關係，工作煞停長留家中而增重5kg，過去明顯的肌肉線條都消失了。（sannevloet@instagram）

25歲維密天使 Sanne Vloet 疫情間胖11磅

25歲的Sanne Vloet是維多利亞的秘密天使之一，身形一向管理得宜，更會不時拍Youtube分享平日的生活、身材管理等，早前Sanne Vloet鼓起勇氣透露，由於疫情關係需要減少外出，工作也煞停，她便開始放肆飲食，吃了不少垃圾食物，又沒有好好管理身材，一下子增重了5kg。

按圖看看Sanne Vloet過往的美照==>

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Sanne Vloet除了身體長肉，她也開始感到身心健康離她而去，欠了靈活性，她下定決心積極減肥，1個月內瘦下5kg，重回從前完美的身形，在她告訴女孩她的減肥方法前便提醒：「減肥八成靠飲食，兩成靠運動。」

Sanne Vloet 減肥小秘訣：適當的零食、給自己「休息天」

Sanne Vloet 在家抗疫期間，都以外賣解決三餐，重調味、重油重鹽，容易導致發胖而且不健康，因而她在減肥期間改為自己下廚，食大量的蔬菜與蛋白質，如菠菜、羽衣甘藍、牛油果，蛋、蛋白粉、三文魚等，而碳水化合物則改為一天中只有一餐攝取，有點像深受維密天使歡迎的「原始人減肥法」，戒掉一切加工食品；

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Sanne Vloet表示，不要讓減肥的自己捱餓，如果真的想吃零食沒關係，她有時也會嘴饞，她會以健康的零食，蔬果、堅果等，代替速食或垃圾食物；再配合10：14間歇性斷食，Sanne Vloet在12點吃早餐，下午2點吃午餐，在10小時內完成3餐，並14小時斷食，她認為相當有效。

Sanne Vloet 也是打開Youtube找運動教學練習。（Sanne Vloet Youtube）

最後，當然不能缺少運動，Sanne Vloet 一星期會做5天運動，每次30至45分鐘，有HIIT、拉筋、普拉提等，都是一些Youtube和運動App的教學；她指剛開始也非常痛苦，不要太勉強自己，慢慢來，可先做20分鐘，又或輕鬆地散散步，給自己一天「休息天」，令運動養成習慣。

根據英國《Evening Standard》報道，「原始人減肥法（Paleo diet）」吸引不少維密天使使用。（Jennifer Burk／Ｕnsplash）

甚麼是 「原始人減肥法」？

Sanne Vloet 在YouTube上經常分享一些健康減肥食譜，她都會標誌「PALEO Friendly」，而PALEO 即是「原始人減肥法（Paleo diet）」的縮寫，記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢有關原始人減肥法：「原始人飲食最有助減肥在於戒掉一切加工食品，包括不少高油、高糖、高鹽分及高卡路里的罪惡食物，如快餐、薯片、烘焙甜品等。」與生酮飲食一樣，原始人減肥法同樣是鼓勵減低攝取穀物類，從而模仿古人還未開始農業時的飲食模式，但使用者依然可以進食水果及根莖類蔬菜以獲取碳水化合物，像Sanne Vloet 也會有一餐攝取碳水化合物。

陳曼婷營養師也提醒，原始人減肥法間接鼓勵攝取大量紅肉：「雖然對減肥並無影響，但會增加心血管疾病及大腸癌等風險。而且，原始人飲食鼓勵戒掉乳製品，容易導致鈣質攝取不足，引至骨質疏鬆及骨折等問題。」

營養師建議以下人士需要避免採用原始人減肥法，按圖看看＝＝＞

（資料參考：《Evening Standard》）

有心血管問題、高膽固醇人士

腸胃消化能力較差，容易引起腹瀉

腎功能較差人士，高蛋白容易增加負擔

體力勞動人士，容易缺乏維生素B群幫助代謝能量引起疲勞