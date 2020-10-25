清潔是肌膚保養第一步，而保養品換季了，你的洗面乳怎麼能遲遲不替換呢？到底今年下半年哪一款洗面乳最夯？哪一款又是網友口中的國民天王呢？這次儂編替你整理出，2020下半年@Cosme人氣洗面乳Top10！猜猜這次第一名將落入誰家？

按圖看今年下半年@Cosme十大人氣洗面乳▼▼▼

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TOP10：innisfree 濟州島火山岩泥毛孔清潔洗面膏，HKD69

痘痘油機女孩一定擁有過它！深受年輕女孩喜愛的韓國美妝品牌innisfree 旗下最有名的濟州島火山岩泥毛孔清潔洗面膏，也是當家的人氣商品！以油脂吸附力強的火山泥為基底，清潔同時能去除粉刺、抑制油光，讓皮膚不再油光滿面。

TOP9：cle de peau Beaute 鉑鑽柔膚潔面泡沫，HKD320

妳一定會想，怎麼可能會有人願意花這麼多錢買消耗量大的洗面乳？別懷疑，cle de peau Beaute擠進前十名真的不只是賣品牌而已～這款鉑鑽柔膚潔面泡沫不只能起出綿密泡沫溫和帶走肌膚髒汙，成分中更富含了滿滿玻尿酸與天然玫瑰與蘭花萃取，香氣紓壓、清潔亦能同時保濕滋養，難怪能搶佔前十名呢～

TOP8：SHISEIDO 深層防禦潔面泡沫，HKD320

專櫃洗面乳真的貴得有道理！這款資生堂深層潔膚皂也是儂編相當喜歡得一款潔顏產品～除了泡泡綿密細緻，成分中的米胚芽油，還能有效深層清潔老廢角質與髒汙，清潔完不只肌膚光澤有彈性，保水度也會一併提升！很適合油性與易有痘疤的膚質喔！

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TOP7：Domohorn Wrinkle Silky Cream Foam，NT$1,600（約HKD433)

廣告行銷手法推陳出新，Domohorn Wrinkle這個名字不段出現在每個女性的生活中，但它的保養、洗鹽產品是不是也總是讓你猶豫、下不了手呢？來自日本的它，雖然沒有大品牌招牌，但它的好口碑可是姊姊媽媽們一致咋舌的呢！其中這款明星產品「潔顏霜」以綿密彈力泡泡與不同大小的超細緻粉末為主打，能深入毛孔去除髒汙，同時裡頭的植物精華維持還能角質代謝並緊緻毛孔！溫和的植物性配方，讓洗臉更加放鬆無疑慮。

TOP6：KOSE 雪肌精 White Washing Foam，HKD130

身受台日兩地消費者歡迎的國民洗面乳-雪肌精淨白洗面乳當然也有入榜！綿密的奶霜觸感，一搓就能起出細緻泡，成分中的薏仁萃取液等和漢植物精華，還能兼具保濕、潤澤效果！對於換季缺水不穩定的膚況也有顯著加分效果喔！

TOP5：SENKA 專科Perfect Whip 皇牌保濕洗顏泡泡，HKD59

太令儂編意外啦～台灣連好幾屆的冠軍洗面乳專科，這次竟然只落在第五名！質地紮實的它，一點點的量就能起出超綿密泡泡，不僅用量超省，清潔效果也很驚人，洗完更不會乾澀緊繃，甚至時還會有百元下的甜心折扣，讓學生、上班族都愛不釋手！

TOP4：CHIC CHOC 植萃舒活洗顏皂霜，NT$ 600（約HKD163)

主打天然植物萃取成分的CHIC CHOC植萃舒活洗顏皂霜，香氣清新療癒、洗淨感受溫和不刺激，那充滿彈性的豐潤泡沫，還能快速溶解毛孔中的老廢角質與油脂，洗完肌膚不僅透亮有光澤，保水度也UPUP呢~

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TOP3：Rosette雙重礦物泥暗瘡洗面膏，HKD48.00

時常登上開架龍虎榜上的ROSETTE 洗顏乳，高效的清潔力與不乾澀緊繃的適度保濕效果，讓它也成為儂編的日常回購產品之一！而這款榮獲第三名殊榮的草本調理淨化洗顏乳，不光擁有當家招牌海泥及天然火岩泥兩種天然礦物泥成分，吸附毛孔髒污之餘，魚腥草等和漢草本萃取成分還能同時舒緩，讓肌膚能有效深度清潔卻不留下不適感受。

TOP2：Rosette海泥深層清潔洗面膏，HKD48.00

二度上榜的日本人氣品牌ROSETTE ，旗下這款暢銷海泥毛孔潔淨洗顏乳當然也不能錯過！以肉豆蔻酸鉀、月桂酸鉀等多種植物性皂素所組成的它，不但起泡性佳，加點水就能形成綿密泡沫，此外它那宛如吸塵器般的高嶺土、海泥配方，更能替妳吸油、吸髒汙！有了它誰還想依賴妙鼻貼吶～

TOP1：Swissvita 薇佳 微晶3D全能洗顏霜(VitaBtech升級版)，NT$ 580（約HKD157）

第一名你猜到了嗎？這款在康是美架上頻頻缺貨的Swissvita 薇佳 微晶3D全能洗顏霜，便是今年消費者心中的NO.1！低敏的醫美級配方，洗臉時還能穩定膚況，替肌膚補充營養與元氣，洗完膚觸細緻有彈性，就像剛拍完化妝水一樣，所有髒污都隱形、水分通通鎖進肌底裡。

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