【減肥戒酒】萬聖節、聖誕節等節日紛紛到來，酒精少不免，有說飲酒是把脂肪、卡路里倒進口？台灣女藝人小禎胡盈禎曾分享她大減40KG的其中一項秘訣便是「由戒酒做起」，到底在營養師角度，飲酒可否飲得健康些？

台韓藝人紛紛戒酒減肥 飲酒等於飲油？

台灣藝人胡盈禎（小禎）多年前因壓力大患上「多囊性卵巢症候群」，導致體重暴升，做了數年肥妹，小禎決心減肥，用了半年時間狂減40KG，褲子由XXL變成S，174cm的她目前體重約52KG。小禎分享減肥第一條守則便是「由戒酒做起」，她指減肥主要是靠一成運動，九成飲食，反正要調整飲食，索性把不好的東西戒掉。

靠戒酒減肥又怎只有小禎，最近37歲韓國男諧星姜在俊也在綜藝節目《不能成為1號》中公開減肥3個月的結果，他由108.6kg減至91.6kg，全靠運動、控制飲食及戒酒。（《不能成為1號》擷圖）

到底飲酒有多肥令大家一旦戒掉便成功減肥？酒精與脂肪又有何關係？澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）便接受01女生訪問，為大家一一解答，並分享如何飲酒不長肉。

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不少都市人也有飲酒的習慣，飲酒是否致肥原因？（《三十而已》劇照）

喝酒等於喝油？營養師：一半正確 一半誤解

常聽說「喝酒等於喝油」，營養師陳曼婷則有這般解釋：「說法一半正確，一半誤解。」她指純酒精（酒精含量100%）的熱量的確是與油脂相若，酒精的熱量為700卡／100克 ，而油脂的熱量為800卡／100克，然而，我們所飲用的酒類飲品酒精含量一般只有5 - 25%，因此它們實質的熱量比油脂低很多。

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酒後記得攝取更多蔬果。（《海德、哲基爾與我》劇照）

營養師建議飲酒後該注意？

另外，不少人飲酒容易面紅，陳曼婷指這是遺傳基因且天生的，沒有方法靠後天補救，這類人更需要控制酒量，因為他們身體內缺乏分解酒精的乙醛去氫酶（ALDH2），繼而令有毒物質乙醛更容易聚積體內：「他們比一般群體更容易因喝酒過量而增加癌症、肝病、以及心血管疾病的風險。」

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

健身教練Willa Wong曾分享一些餐廳的卡路里估算，如茶餐廳、five guys、壽司郎等，就連甜品店Gram也有紀錄，按圖看看香港熱門餐廳卡路里＝＝＞