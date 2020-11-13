【減肥餐單】BLACKPINK強勢回歸後，以歌唱實力取勝的女團MAMAMOO也帶着最新迷你專輯《Travel》回歸。 重回舞台，女星一定要以最健美的姿態現身，MAMAMOO便在綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》，公開了各個成員的減肥飲食控制，當中曾大減15kg的成員玟星最令歌迷關注。

MAMAMOO 的4位成員頌樂、輝人、華莎、玟星都各有瘦身秘訣。（mamamoo_official@instagram）

MAMAMOO 分享保持體態減肥餐 玟星曾為出道減15KG

MAMAMOO憑深厚的唱歌功力、迷人的舞蹈，加上一身fit爆的身材，男女歌迷數目不相伯仲。

為了展示保持最完美的體態，4位成員都進行一連串飲食控制，輝人會食生菜沙律為主餐；華莎則是吃了香蕉與雞蛋；頌樂會韓式紫菜飯卷中把米飯改以雞蛋代替，減少澱粉的攝取，再以蒟蒻年糕增加飽腹感。

▼▼▼按圖即看MAMAMOO減肥餐公開▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

但提到「減肥達人」，當然玟星認第二，沒人敢認第一。29歲的玟星在當練習生時體重曾達60KG，為了出道，她開始積極減肥，3餐都以番薯為主食，結果成功減了15KG，現在已經9年過去，她都沒有復胖的跡象，身形一直保持輕盈、窈窕。

▼▼▼按圖看MAMAMOO玟星大減15kg番薯減肥餐，另外還會配合甚麼小秘技▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

玟星的餐單不只對她個人有效，一位韓國女生이쥐也效法了一個番薯減肥餐單，她指一開始覺得番薯飽肚又好吃，但連續吃太多天始終會膩，維持了16天後，她開始改變餐單，加入一些沙律、肉類，並控制熱量攝取，但有時又不小心與朋友聚餐而大吃了。

▼▼▼按圖看韓國女生이쥐能成功靠MAMAMOO玟星番薯減肥餐減肥嗎？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

最令粉絲、網民驚訝是玟星卻沒有跟隨團員一同飲食控制，她拿出一個充滿豐富蛋白質的便當，大啖大啖地放到口中。玟星透露自從成功減肥後，自己的體質也跟著改變了，其後無論是吃Pizza、炸雞，也吃不胖，惹來一眾網民討論，羨慕不已。

網民都非常羨慕玟星可以「食極唔肥體質」。（mo_onbyul@instagram）

到底玟星的番薯減肥餐有甚麼過人的元素可以成功減肥之餘，更可練成「食極唔肥體質」？01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為大家分析一下玟星的減肥方法。

營養師建議餐單用作急救 9年不復胖關鍵在於...

陳曼婷指玟星的減肥餐單共約1000卡路里，蛋白質只有20.7克，對於一個48kg的女生也是不足以滿足一天的能量攝取：「長期使用缺乏蛋白質的餐單，會導致免疫力下降、傷口復原緩慢、肌肉酸痛、低血壓頭暈，甚至影響心臟肌肉功能。因此餐單只適合急救使用，不適宜進行超出兩星期。」

玟星9年不復胖，相信與她的活動量大有關：「9年間的基礎代謝率都會降低5%，如果生活作息及運動習慣不改變下，體重實在難以維持；決定體質是『易瘦』或是『飲水都肥』，取決於一個人的基礎代謝率。」

兒茶素和咖啡因有助燃脂。（Katrin Hauf／unsplash）

多飲兒茶素和咖啡因改變「體質」

陳曼婷指每天活動及運動量加起來，最多消耗熱量約10-20%，運動更是透過增加肌肉量，令日常基礎代謝率提高，但如果想偷懶不運動，飲食亦可以改變體質，如喝綠茶、黑咖啡等含兒茶素和咖啡因的飲料，以及冰水亦可以透過令體溫下降：「這些食物有助刺激、增加體內棕色脂肪細胞數量，有燃脂功效。」棕色脂肪細胞則是負責消耗每天1/5的基礎代謝率，從而改變「體質」。

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