WFH久坐不動「肚腩凸凸」？健身教練4組動作　改善便秘撃退假肚腩

【WFH｜在家運動】四肢纖幼但卻有肚腩？未必是脂肪作怪，或許只是因為久坐而便秘，形成「假肚腩」。

即使沒有鍾情腹肌，也總不希望「肚腩凸凸」，但總有些人，四肢纖幼，不管在餐前餐後，也受肚腩問題困擾，明明不算肥胖，肚腩卻總是形影外觀。

「假肚腩」或因為便秘 如何分辨真假肚腩？

「假肚腩」有多種成因，註冊體適能教練暨伸展運動治療導師小吉就指便秘是形成假肚腩的其中一個原因，因為便秘時，體內的糞便就會產生氣體，令下腹發漲。要分辨真假肚腩，就是要在排便後，看看肚腩有沒有縮小，變成偏平，那樣便可知道那是不是因便秘而形成的假肚腩。

註冊體適能教練暨伸展運動治療導師小吉就以兩組運動動作及兩組伸展動作，都是針對便秘問題，不需器材，也能輕鬆改善假肚腩。（歐嘉樂攝）

久坐不動 「肚腩」出現不只脂肪積聚？

缺乏運動令我們的腰椎筋膜變緊，腸胃蠕動變慢，上班一族日坐夜坐，特別容易受便秘問題困擾，也會形成「假肚腩」。

以下兩組運動動作及兩組伸展動作，都是針對便秘問題，不需器材，每天也能輕鬆改善。

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訓練可每天做 真正減磅還要......

以上運動與伸展不妨每天都做，不過小吉就提醒，訓練針對改善因便秘而造成的「假肚腩」，要真正減磅，還是要配合健康飲食與帶氧運動。

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