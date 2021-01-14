【WFH運動｜改善小腿粗壯】新冠肺炎第四波疲情持續，不少公司都讓員工WFH（在家工作）。減少戶外活動，也要適量運動。01女生邀請教練小吉示範四組動作，針對小腿粗壯問題，不需器材，在家也能輕鬆完成！

楊冪、連詩雅等女星，曾分享保養小腿心得。楊冪近日更因在綜藝節目《王牌對王牌》中，被指「筷子腳亅瘦得驚人，而再成焦點。到底一眾女星，是如何保養雙腿？



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小腿粗壯原因多多 未必與脂肪囤積有關？

楊冪的「筷子腳」非人人喜愛，如只想令小腿線條更好看，先要了解小腿粗壯的原因。

註冊體適能教練暨伸展運動治療導師小吉指出，小腿粗壯原因多多，包括脂肪囤積、水腫、肌肉緊張與足弓回力變弱（扁平足）等等。是脂肪的話，按壓下去，質感較軟；水腫的小腿，按壓下去，皮膚回彈的速度則較慢；至於肌肉緊張，則是平日走路時易感疲倦，跑步與運動時感到肌肉繃緊。

小吉是註冊體適能教練暨伸展運動治療導師，她解釋小腿粗壯原因眾多。（歐嘉樂攝）

小吉教練指出，平日走路姿勢不當，過度使用肌肉，都會令肌肉緊張，造成明明身體不胖，小腿卻「無端」粗壯。

小吉教練就針對因肌肉緊張而造成的小腿粗壯，示範4組動作，拉長腓腸肌和比目魚肌，令小腿看起來更修長！

▼▼▼點擊看改善小腿粗壯的4組動作▼▼▼

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不過，小吉教練也提醒，以上動作雖針對特定部位，但要減磅，還是要配合飲食與適量帶氧運動。

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