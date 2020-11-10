【梁芷珮｜女星減肥】38歲的旅遊節目主持梁芷珮已是三子之母，無論身形及外貌都完全看不出來，愛做運動的她身材Fit爆，常常展露馬甲線。近日她在Instagram上傳10年前舊照，以往的她有點雙下巴，而且虎背熊腰，完全認不出是梁芷珮。

每次懷孕肥逾30磅 減肥只靠「毅力、恆心」從無捷徑

梁芷珮直言自己從來都不是「瘦底」，笑言「每次生前生後就係呢個樣 x3次」，現在的身材是飲食均衡及勤做運動的成果，好身材背後需付出不少毅力及時間。梁芷珮曾接受《01女生》訪問時透露keep fit方法，更直言「每次懷孕都肥30多磅，幾乎所有減肥方法都試過，才找到最適合自己、最舒服的方法。」

梁芷珮上傳「有肉地」舊照。（IG@imchristyleung）

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除了梁芷珮，其實圈中擁有好身材的女藝人並不是天生就是「食極唔肥」，她們憑勤做運動或控制飲食，才能將腰間贅肉化成馬甲線。

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