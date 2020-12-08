網上不時流傳專櫃護膚品的平價替代品，兩者功效相近但價位相對親民。日本《LDK the Beauty》請來專家分析大熱平替護膚品與專櫃的差別，教小資女生如何以平價購買到媲美專櫃品牌的護膚品。

日本《LDK the Beauty》就6款大熱平替護膚品進行分析，教小資女生如何以最優惠的價錢購買到媲美專櫃品牌的護膚品。（IG@myoliemyolie）

平替品與專櫃產品有何相似與差異？

日本美容雜誌《LDK the Beauty》邀請了美容專門大學客席教授篠崎功與前化妝品研究員石渡比奈子，就網上人氣平價替代品進行3方面的分析，分別以成分、製造地與用後感，實測專櫃護膚品與平價替代品的相似度。

專家補充，即使護膚品的成分相似，但效果亦會因為比例和製作方法產生差異。而由同一間工廠製造，製造方式或更相近。若兩者成分相近，又於同一間工廠製造，專櫃護膚品與平價替代品的最大差別便在於香味與質感上。若你追求的是性價比，不妨考慮一下以下實測有效的平替護膚品。

COVERMARK 全效修護卸妝乳 ($260/ 200g) VS ParaDo Skincare Cleansing (約＄98/ 120g)

COVERMARK 全效修護卸妝乳與ParaDo Skincare Cleansing洗面乳相似度高（IG@covermark_jp;IG@parado_official）

經過比對，專家發現COVERMARK 全效修護卸妝乳與ParaDo Skincare Cleansing洗面乳的成分近乎相同，兩者同樣由靜岡縣的Elsol Products Corporation(エルソルプロダクツ株式会社)製造。《LDK the Beauty》繼而於人造皮革塗上粉底液，模擬上妝後的皮膚，實測後發現兩款卸妝乳性質溫和，而且潔淨效果不相伯仲。

▼▼▼專家認證ParaDo Skincare Cleansing與COVERMARK相似度高，按圖看產品特別之處▼▼▼

植村秀shu uemura Ultime8 黃金琥珀潔顏油 ($360/ 150ml) VS 松本清W/M AAA卸妝油 (約＄81/ 150ml)

植村秀shu uemura Ultime8 黃金琥珀潔顏油與松本清W/M AAA卸妝油不相伯仲（IG@myhapis_urcute;IG@ beautyu_lab）

兩者的主要成分均為玉米胚芽油，而shu uemura潔顏油則額外添加了植物精油與其他修護成分。專家指即使加入了珍貴的美容成分，潔面產品也只會在臉上停留短時間，所以產品的潔淨度是首要的考慮條件。經過實測後發現，兩款卸妝油的潔淨力與用後保濕度均表現出色，而松本清卸妝油價錢因是shu uemura的4分1，屬高性價比之選。

▼▼▼松本清W/M AAA卸妝油與shu uemura不相伯仲，按圖看產品特別之處▼▼▼

Lunasol 淨滑潔面啫喱 ($250/ 150g) VS Biore 溶解黑頭按摩洗面啫喱 ($64.9/ 150g)

Biore溶解黑頭按摩洗面啫喱潔淨力媲美Lunasol (IG@lunasolofficial;IG@ htycharlotte)

兩者的清潔成分同樣相近，同樣有效去除老化角質。而且同屬花王旗下品牌，於同一間工廠製造。不過Lunasol添加了水溶性膠原蛋白、紫蘇葉精華、芙蓉花精華等，相對地刺激性較低，專家建議女生可按照自己的膚質挑選潔面產品，容易敏感的膚質便可選擇較溫和的Lunasol。

▼▼▼Biore溶解黑頭按摩洗面啫喱潔淨力媲美Lunasol，按圖看產品特別之處▼▼▼

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