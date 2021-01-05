馮盈盈素顏教「瘦臉按摩」　6招去水腫　堅持早起1小時效果明顯？

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【馮盈盈｜瘦臉保養】馮盈盈（Crystal）日前開設個人Youtube Channel，首條影片已有出浴鏡頭，以及素顏上陣，教大家瘦臉去水腫。

馮盈盈6招去水腫大法　無論多忙也堅持完成

馮盈盈日前向大家宣布已擁有個人Youtube Channel，並分享第一條影片。影片主題是每日工作前的Morning Routine，包括6招小顏去水腫大法，她指自己無論當日行程有多匆忙，都堅持每日早起1小時完成，而近日許多觀眾都覺得她的臉變小，而且上鏡沒那從前般浮腫，證明有一定的作用。

▼▼▼馮盈盈「瘦臉按摩操」只需10分鐘，想趕走水腫問題，必定要參考她的6招「小顏去水腫大法」。▼▼▼

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拍攝效果香艷　兩日吸引近5萬粉絲訂閱

馮盈盈在社交平台分享多張美照，她分享首條影片不但拍攝效果香艷，內容更具資料性。僅開通短短兩日，已獲約4.9K（4.9萬）名訂閱者。

馮盈盈在Youtube Channel發布影片，首條影片已有出浴鏡頭。(crystalfyy@Insatgram)

▼▼▼馮盈盈甚少在鏡頭前展露素顏，她曾在社交平台指素顏的她是最乾淨、最純粹的。▼▼▼

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