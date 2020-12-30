【女星穿搭】無綫一年舉行多次的大型節目，屢次都會有女星遇上時裝車禍，蔡思貝、戴祖儀更幾乎百發百中；然而一些已離巢的女星，如佘詩曼、胡杏兒、胡定欣的穿搭功力反而更深厚、更具個性？

從大型節目，甚至出席平日活動，都能從中看到女星們的穿搭功力，無綫女星近年來由低胸款式轉戰傾向透視、高衩等小性感款式，最近一次大型節目《衝上雲霄大選》更以輕裝上陣。

▼▼▼按圖看無綫女星打扮，蔡思貝、戴祖儀常遇時裝車禍？▼▼▼

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無綫其實也出過不少對穿搭甚有心得的女藝人。如佘詩曼、胡杏兒、胡定欣近年的穿搭打扮以褲裝為主，不但營造個性化的一面，更能散發該有的女人味。

佘詩曼—鍾情闊腳褲

45歲佘詩曼喜愛以闊腳褲裝出席活動。(charmaine_sheh@Instagram)

佘詩曼自2011年與無綫電視由經理人合約轉簽部頭合約後，輾轉與數間內地公司有過合約，直至2016年自組團隊成立「佘詩曼工作室」，專注在內地發展。

45歲的佘詩曼出席活動時，偶爾會以裙裝示人，但傾向闊腳褲裝為主。雖然絕對難在她身上看到公主風打扮，但佘詩曼仍是會選擇粉色調或橙紅色調服裝，微微保留一點少女心。以恤衫配襯闊腳褲，上窄下闊的搭配方法呈現身形好比例；另外，以T-Shirt搭配則能增添一份休閒感。

▼▼▼按圖看佘詩曼的褲裝穿搭▼▼▼

胡杏兒—鍾情套裝打扮

41歲胡杏兒近日勇奪內地綜藝節目《演員請就位2》冠軍，亦於社交平台宣布懷有第3胎的好消息。(myoliemyolie@Instagram)

41歲胡杏兒懷第3胎，而老公李乘德亦於結婚5周年當日於社交平台大曬婚照慶祝，幸福滿滿；工作方面，勇奪內地綜藝節目《演員請就位2》冠軍。早前受邀出席活動，梳上all back髮型，配以Versace 2020秋冬成衣系列黑色西裝套裝亮相，氣勢十足。

事實上，胡杏兒出席活動不時都會選擇西裝套裝，打造俐落大方的造型。即使不是一整套套裝，也愛好穿着恤衫搭配西褲的打扮，彰顯成熟女性美；然而，胡杏兒在選色上十分大膽，勇於嘗試不同的顏色服裝，亦愛選擇帶有蝴蝶結等細節設計的恤衫款式，減卻造型的沉悶感。

▼▼▼按圖看胡杏兒的褲裝穿搭▼▼▼

胡定欣—鍾情特別剪裁

39歲胡定欣是少數愛褲裝打扮的女星之一。(nwuuu@Instagram)

39歲胡定欣於11月宣布自己約滿離巢無綫電視，並加入邵氏兄弟。雖然暫未在新平台看到她的作品，但回顧過往胡定欣出席活動的造型，傾向成熟型格為主，甚少走甜美或性感路線。

胡定欣也是少數愛褲裝打扮的女星之一，套裝以外，傾向以不同剪裁的上衣搭配褲裝，如方領、V領、Off-Shoulder剪裁，露出鎖骨與頸部線條，打造更好比例以及散發小性感，也能增加造型感。

▼▼▼按圖看胡定欣的褲裝穿搭▼▼▼

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