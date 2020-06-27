【瘦臉按摩】台灣美妝專家Kevin老師就分享了一些按摩方法，持續每天按摩就能帶來去水腫效果，改變臉部線條。

台灣美妝專家Kevin老師時常在社交平台、YouTube實測各類型的新品、分享保養以及化妝心得，早前就拍攝了影片教授女生如何分辨自己的皮膚是否已出現老化。(kevinzhoutw@Instagram)

熱愛美妝的Kevin老師，經常都會被邀請到不同電視節目作美容與彩妝教學，更試過以首位非韓國籍嘉賓受邀登上韓國指摽美妝節目《Get it Beauty》；而且Kevin老師亦時常在社交平台、YouTube實測各類型的新品、分享保養以及化妝心得，得到不少女生追蹤。

Kevin老師指中了3個以上的特徵，就代表臉部有出現老化的問題。(Kevin老師的時尚美妝頻道@YouTube截圖)

如何檢查臉部肌膚是否已老化？

日前，Kevin老師就在YouTube分享了一段影片，指臉部肌膚會隨時間而變大，甚至變得鬆弛、膚色暗沉等老化跡象。這時候需先自我檢查自己的臉部肌膚是否有鬆弛的痕跡。例如是檢查淚溝、法令紋、嘴角紋這三八形是否特別暗沉；雙下巴是否緊緻；下臉頰與脖頸線條（少女線）是否明顯帶曲線；雙眼皮是否比從前較不明顯；以及毛孔是否變大。要是中了3個以上的特徵就代表臉部有出現老化的問題，需要及時的補救。

Kevin老師也曾在Instagram分享過「按摩變小臉」方法，臉部線條會隨時間慢慢改變。(kevinzhoutw@Instagram)

Kevin老師曾分享一個「按摩變小臉」方法，希望每個女生都能還原青春，在持續每天完成這按摩法後，達拉提與去水腫效果。

【按圖觀看】「按摩變小臉」總共有6個步驟＝＝＞

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Kevin老師更指在睡前做的話，不但可以美容，也可以放鬆心情，大家就嘗試一下吧！不過，他亦提醒在進行按摩前，必須記得先塗按摩霜或美容油配合按摩，絕對不能在乾臉狀態時按摩。

台灣中醫師李郁佳曾在電視節目《57健康同學會》，建議大家可透過含鉀量較高的食物，排走水份。（57健康同學會@YouTube截圖）

想要瘦臉，或不只按摩方法能幫忙；從飲食方面入手，也可告別水腫的肉肉。台灣中醫師李郁佳曾在電視節目《57健康同學會》建議在日常生活中，可以攝取以下食物。

【按圖了解】哪些食物有效去水腫＝＝＞

當中，就以青瓜、芹菜、黑豆水為例，含鉀量較高，能幫助排除水份。薏仁就有很好的利尿、健脾作用，青瓜本身熱量低，但與芹菜一樣具有高纖維含量；而薑就比較適合手腳常處於冰冷狀態的女生，加快循環、去水腫。

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）則認為，可透過低鈉飲食方法改善因水腫引致的包包臉問題。（資料圖片；黃寶瑩攝）

哪食物能去水腫？

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）曾接受《01女生》訪問時，亦曾分享過一些有效消除水腫引致包包臉的飲食法則。Sharon建議可透過低鈉飲食方法改善，減少食用豉油、蠔油、加工、包裝食物與重口味食物，多吃水果、蛋白質、高纖維、整全食物，以及含豐富鉀質的蔬菜，透過鉀質帶走多餘的鈉，減少水腫問題。另外，亦可選擇在三餐之中的其中一餐，食用以眉豆、黑豆，紅腰豆、赤小豆和紅豆製成的五豆粥，當中包括高蛋白質、高纖維與碳水化合物，同樣有助去水腫。

（資料來源：Kevin老師的時尚美妝頻道@YouTube, kevinzhoutw@Instagram,《57健康同學會》）