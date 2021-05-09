護膚｜10大最高搜尋量美容品牌　第1位人氣急升$60補水精華成皇牌

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-09 11:00

護膚｜時下有哪些美容品牌人氣高企？美容平台Lookfantastic 根據Google 在2020年4月至2021年3月期間的搜尋量數據，得出「10大最高搜尋量美容品牌」排行榜，當中有不少主張天然的小眾品牌，不含多種化學成分，可見「潔淨美容」（Clean Beauty)成趨勢；亦有成立短短5年已人氣急升的小資品牌，絕對值得大家關注！

「10大最高搜尋量美容品牌」排行榜中，有不少主張天然的小眾品牌。（paiskincare@IG）

相信不少女生在入手護膚品前，都愛在網上搜尋品牌及產品名稱，尋找相關用後感作參考。網絡搜尋量某程度能反映大眾對品牌的關注度，在「10大最高搜尋量美容品牌」排行榜中，有經典品牌如碧咸嫂Victoria Beckham都愛用的Elemis：髮尾油相當出名的Moroccanoil；推出多款性價比高的美容儀Foreo，及小資女愛牌Neutrogena。還有多個小眾品牌，其中有3個是女生們不可不知的，特別是第1位，成立短短5年已人氣急升，搜尋量是第2位的幾倍，產品成分濃度高，價錢親民，難怪深受歡迎。

▼▼▼按圖看「10大最高搜尋量美容品牌」排行榜及部分皇牌產品推介，第6位被喻「去雞皮神器」、第5位有機天然及第1位價錢親民無動物測試，都是女生要知的品牌。▼▼▼

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資料來源：Lookfantastic

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