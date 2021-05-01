補濕護膚7大潛規則做錯或致暗瘡？專家：潔面後60秒內塗爽膚水

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-01 11:00

補濕護膚｜補濕—為肌膚補充水分，是預防各種皮膚問題，如暗瘡、皺紋、乾燥等的護膚基本，在日常護膚程序中，以為做齊潔面、爽膚水、精華、補濕面霜，甚至眼霜等步驟就足夠，誰知可能做錯步驟而不自知，結果適得其反。外國網站refinery29.com請來擁有25年經驗的護膚專家Renée Rouleau，分享正確護膚步驟，原來每日補濕護膚有黃金時間﹗

補濕護膚｜潔面、爽膚水、精華、補濕面霜，甚至眼霜等步驟，都有潛規則，做錯有機會減低功效、出現暗瘡，甚至不適。（curel_official_jp）

日常護膚程序首先是潔面，別以為是最簡單不過，其實需要按照不同類型的潔面產品性質，使用相應的小技巧，例如，使用潔面啫喱及潔面泡泡時，最好別用毛巾，避免毛巾吸收過多產品，造成浪費。而使用潔面乳時，則要留意一點，否則會減低效用。

許多明星如楊丞琳曾分享早上只用清水潔面的習慣，Renée Rouleau則表示早上都應該使用潔面產品潔面，去除前一晚皮膚分泌的多餘油分，當皮膚徹底潔淨，才提升後續護膚補濕的效能。潔面後，最多人會使用爽膚水，Renée Rouleau指需在60內完成，當中又有何注意地方？其他的程序如精華、補濕面霜及眼霜，都有潛規則，做錯有機會令產品未能發揮最大功效、出現暗瘡，甚至不適。

【按圖看】護膚專家Renée Rouleau分享7大補濕潛規則，塗抹眼霜的正確位置，你真的懂嗎？

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