減肥｜尹恩惠曾減20磅　教製紅茶菌茶配低脂餐　輕鬆減磅抗老美白

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-20 19:00

尹恩惠減肥｜當年憑演出《宮》、《咖啡王子1號店》的韓國女星尹恩惠不經不覺已出道22年，現年36歲的她近年甚少有電視劇演出，倒轉型成Youtuber，在頻道上分享她的日常與愛用品；曾經體重達58KG的尹恩惠，近日便分享她減肥時的「恩物」與減肥餐單，讓女生可以一齊變美。

尹恩惠指近日又長胖了，她與大家分享減肥日常。（y1003_grace@instagram）

尹恩惠分享紅茶菌茶助養顏減肥 營養師：自製紅茶菌有風險？

36歲的尹恩惠據指最胖的時期曾達到58KG，為了上鏡，曾減9KG，體重保持49KG左近；兼任「Youtuber」的尹恩惠最近便指她又開始長肉了，要靠化妝打陰影上鏡才沒有那麼腫脹，因而又要開始進行飲食控制，她率先便為大家介紹她減肥時常飲用的「紅茶菌茶（Kombucha）」，她指紅茶菌茶可以有助減肥及護膚，又能幫助排便。

▼▼▼點擊即看尹恩惠如何製作「紅茶菌茶（Kombucha）」▼▼▼

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01女生找來澳洲註冊營養師劉曼翎（Angela Lau）解答紅茶菌茶的功效：「紅茶菌經由發酵紅茶及糖而成，菌群中包括乳酸菌、酵母菌及醋酸菌，健康功效較單一成分的乳酸菌產品優秀，先在日本及歐美流行，近年熱潮慢慢引入香港。」劉曼翎續指，紅茶菌對於養胃及腸道健康非常有益，能夠幫助消化、增強身體排毒；當中的維他命B與咖啡因，有助促進身體新陳代謝作用，從而達至減肥及消脂，加上紅茶菌含有多分類抗氧化物以及維他命C，亦可延緩衰老及美顏。

不過劉曼翎對於自製紅茶菌有保留：「由於自製紅茶菌有一定食物安全風險，發酵過程中如果受到外來壞菌感染，飲用受污染產品有機會導致腸胃炎或肝腎衰竭。建議可購買市面經品質檢測製作的紅茶菌產品。」劉曼翎推薦紅茶酵液可以加入檸檬汽水中，製成簡單的氣泡檸檬紅茶：「亦可加入覆盆子、藍莓、士多啤梨等多種集會打成的果汁中，令整體抗氧化功效進一步提升，每天1杯絕對強效抗衰老。」

▼▼▼除了分享紅茶菌茶，尹恩惠也分享她的減肥日常，點擊即看尹恩惠減肥餐單與製作▼▼▼

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尹恩惠減肥餐 營養師：平穩輕鬆減10磅

營養師劉曼翎大讚尹恩惠以香蕉合桃奶昔作早餐營養價值均衡：「香蕉提供高纖維的碳水化合物、而奶類及合桃則提供優質蛋白質以及健康的不飽和脂肪油脂，令飽足感更加持久均衡；加上香蕉高鉀質，有助對抗水腫，適合早上飲用調整身體狀態。」另建議牛奶選擇低脂或者脫脂牛奶，以減低不必要的飽和脂肪攝取。

尹恩惠午餐以大量低脂肪、低熱量，且充滿維他命C的配搭值得參考：「每天進食除了可加強抵抗力，亦有助抗氧化及美白護膚。 」如果怕配搭上沉悶，可考慮配搭奇異果、士多啤梨、三色椒、羽衣甘藍及西蘭花等。最後，劉曼翎據尹恩惠的餐單推算可平穩輕鬆減重至10磅：「早午餐根據尹恩惠食譜代替約1200卡茶餐廳套餐，而晚餐自由選擇的話，足夠一般女性每星期可減約2磅，但晚餐要小心選擇。」

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