台灣歌姬A-Lin（黃麗玲）早前順利完成《Passenger 旅．課》世界巡迴演唱會高雄站，在台上大喊「我最想喝珍珠奶茶！」 歌手們每當有演唱會時，都會積極減肥，而A-Lin也如是，她早前體脂肪飆到39%，身體頻頻出現狀況，她最後花了3、4個月減了足足10KG，以健美身形回歸舞台，她當然也不吝嗇與大家分享減肥方法。

台灣歌姬A-Lin（黃麗玲）早前順利完成《Passenger 旅．課》世界巡迴演唱會高雄站，在台上大喊「我最想喝珍珠奶茶！」（lulin168@instagram）

「吃貨」台灣歌姬A-Lin曾胖到81KG被笑似熊

A-Lin（黃麗玲）是一名「吃貨」，喜歡吃珍珠奶茶、臭豆腐、鹹酥雞等，在節目《佼心食堂》中，A-Lin曾提到懷孕時胖到81KG，與家人去看球賽時，更一度被小朋友指着說是吉祥物「熊」，為了演出，她曾經靠「燕麥減肥餐」成功減至49KG，01女生找來澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）為大家分析一下當時A-Lin的減肥餐：「餐單十分均衡健康及可持續，食物種類豐富，可以以不同烹調方式、有不同配搭，適合怕重複沉悶的人士。」

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檢視身體後決心再減10KG 強調不節食跟5招減肥小技巧

不過減肥後，A-Lin 近年開始不忌口，又一度復胖至65KG，去年身體更出現狀況，半夜心臟不舒服、喘不過氣，又出現經期不順，體脂肪狂升至 39，是正常人的2倍，加上演唱會將近，她決心努力減肥、養生，最後用了3個月時間，瘦了10KG，成功以健美身形回歸舞台，台上勁歌熱舞不成問題，不過今次A-Lin不是再靠餐單，更強調不節食，只要把減肥小技巧成習慣，便能瘦身成功。

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瘦身成功後的A-Lin也勉勵一班女生。（lulin168@instagram）

不過A-Lin在演唱會訪問中，最後勉勵女生：「有的時候有點小腹，有一點點贅肉其實還好，我一直希望可以分享的是，我們女生可能有點小小的缺點，但其實不是缺點，那個是你優點，誰有我的小腹，沒有嗎？只有你自己有。」

（資料來源：《ettoday》、《噓！星聞》）

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