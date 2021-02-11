撰文： 黃伊玲 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-11 14:00

今日就是新年大年初一，不少情侶也趁此「見家長」。拜年總要給長輩留下第一好印象，以下就為大家整合出「見家長」避踩地雷的打扮及禮儀，讓一眾情侶在新年拜年時也能安全過關，留下好印象！

不少情侶也趁新年「見家長」將伴侶介紹給家人認識，但如何可給長輩留下良好第一印象？（《爛賭夫鬥爛賭》劇照）

農曆新年，想要得到另一半家長的歡心，可透過穿搭入手。一個乾淨得體的造型絕對可先討得長輩歡心，先從穿搭造型上贏得好感。農曆新年講求喜氣洋洋的氛圍，無論是恭賀說話還是造型方面，大部份長輩都喜愛「好意頭」，大紅色絕對是首選顏色，不過站於時尚的立場來說，全身上下也是大紅色的打扮，並不容易駕馭，隨時一不小心變成「利是封」。或許，只需一點紅色，就足夠增添節慶感，應景之餘，也能突顯好氣息。

大紅色絕對是新年衣著首選顏色，但如何穿搭才不會顯得老土?（IG/ @choisaaaa）

【按圖看】見家長增好感穿搭技巧，穿紅色不顯「老土」小心機，大地色乖巧討長輩喜歡▼▼▼

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農曆新年除了可以透過衣著打扮增加好感度外，言行舉止及禮儀上也有不少需要注意的地方，想來年順順利利，拜年時成功度過長輩一關，便要留意以下「新年見家長6招避踩地雷」，避開容易會被扣分的地方，以最好的一面來「見家長」吧！

▼▼▼【按圖看】新年見家長6招避踩地雷，「這些」言行舉止最易被忽略？▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】農曆新年是中國人最重視的節日，大家都會買新衣除舊迎新，但原來當中有不少女生忽略了的禁忌。以下新年8大穿搭禁忌，大家又知道多少？▼▼▼

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