撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-16 10:52

消委會｜消費者委員會於3月15日公布測試市面上26款半永久或永久性染髮劑樣本，發現當中6成標榜成分天然的染髮劑均含致敏物質或重金屬，甚至包裝上的標籤資料有誤，在選購前必需小心，別以為標榜天然的染髮產品就必然安全。

消費者委員會於3月15日公布測試了市面上26款半永久或永久性染髮劑樣本，發現當中6成標榜成分天然的染髮劑均含致敏物質或重金屬。（消費者委員會影片截圖）

是次共測試了7款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑、6款草本海娜染髮粉，共26款半永久或永久性染髮劑樣本，售價由HK$18至HK$450不等。



26款染髮劑中16款含有害致敏物質

消委會就有害致敏物質成分進行測試，驗出共16款樣本含有害致敏物質，包括13款永久性染髮劑與3款草本海娜染髮粉，11款樣本驗出第一類皮膚致敏物對苯二胺（PPD），有機會引致痕癢、皮膚刺痛或灼熱等過敏反應，嚴重亦可引致接觸性蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣等併發症。

13款永久性染髮劑發現1至4種致癌物質，TS天然萃取染髮霜更被檢出被歐盟及內地禁用的間苯二胺（MPD）成分，而3款草本海娜染髮粉樣本的致敏物質亦超出上限。

▼▼▼按圖看16款含有害致敏物質的染髮劑▼▼▼

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3款佔據亞馬遜（Amazon）銷量排行，1款滿分2款卻被驗出有害致敏物質？

染髮劑當中的致敏物有機會對身體造成不良影響，故此需小心選擇，而消費者委員會亦於測試結果中，表示7款染色護髮素並沒有任何致敏物質，並評為5分滿分，大可安心使用。其中，Rishiri飄然利尻昆布白髮染色護髮膏並沒有驗出任何致敏物質，屬於半持久性染髮產品，帶有92%天然植物性成份，不含阿摩尼亞、ARABEN 防腐劑、礦物油等刺激化學物，於亞馬遜（Amazon）網站染髮產品銷量排行榜中佔第5名。

不過，排行榜結果並非一切。如亞馬遜網站染髮產品銷量排行榜中第13名與第18名的品牌Naturtint和Herbatint也分別被消費者委員會驗出含致敏物質，Herbatint被驗出含阿摩尼亞成份，但卻標榜自己「不含阿摩尼亞」，故仍是要謹慎選擇。

▼▼▼按圖看7款沒有任何致敏物質染色護髮素▼▼▼

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購入染髮劑前亦需注意成分，如含有阿摩尼亞成分的染髮劑不但帶有刺鼻氣味，更容易導致頭皮和眼睛敏感。消費者委員會驗出5款樣本均含阿摩尼亞成分，但並沒有在包裝上標明，而當中2款更標榜自己「不含阿摩尼亞」。

▼▼▼按圖看5款含阿摩尼亞成份的染髮劑，哪2款含阿摩尼亞成分，卻標榜「不含阿摩尼亞」？▼▼▼

了解染髮劑成分以外，消費者委員會也建議選購及使用染髮劑時，需多加注意，以免發生過敏反應及破壞頭髮表層，若皮膚症狀持續，便應盡快求醫。

▼▼▼按圖看消費者委員會建議事項▼▼▼

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▼▼▼選對了染髮劑產品，又怎讓染髮過程更順利？洛杉磯髮型師Kari Hill曾分享一些小貼士。過肩長髮的女生，需購買多少盒染髮劑？▼▼▼

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日本女生票選「最易中伏髮色」棕色上榜？

消費者委員會是次測試主要以黑色及深啡色顏色型號為主，2種均是女生們常選擇的髮色，穩陣不出錯，不過曾在1次日本「最易中伏髮色」票選中，棕色卻被日本女生選為最易中伏髮色之一，你也認同她們對棕色髮色的感覺嗎？

▼▼▼按圖看日本女生選出4大最易中伏髮色，「穩陣」棕色竟然上榜？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜消委會於2019年測試護手霜「保濕效能大比拼」，保濕效能達至4分或以上的護手霜和較有效減少水份流失達5分名單。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本@Cosme「2020年度洗頭水排行榜」頭10位榜單，上榜產品有好幾款都不過港幣百元，但性價比卻媲美昂貴的洗頭水？（延伸閱讀）▼▼▼