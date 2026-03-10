乳霜面膜推薦2026｜8大好用Cream Mask！附正確使用方法＋功效

【乳霜面膜推薦2026/面膜推薦2026】雖然踏入夏日，保濕仍然是不可或缺的護膚步驟。不少人一聽到乳霜面膜（Cream Mask）會對此有個誤解，認為乳霜面膜比較厚重、只適合秋冬使用，其實乳霜面膜是個四季合宜的護膚好物，營養精華成份更高、滋潤保濕之餘，更能夠省下後續保養時間，十分合適肌膚偏乾、熟齡肌女生選用。



乳霜面膜怎樣用？

除了入手乳霜面膜外，如果大家平日想急救皮膚的話，亦可以厚塗乳霜，自製All in one的乳霜面膜，想加強乳霜面膜功效的話，不妨參考以下的使用注意方法！

乳霜面膜正確使用方法｜使用前要用化妝水

敷乳霜面膜前，建議先拍上一至兩層化妝水，讓皮膚打開屏障，為後續吸收做好準備，以免臉上水份蒸發過多，令護膚品難以發揮深入肌底的保濕效果。

乳霜面膜正確使用方法｜ 等待吸收

塗抹式面膜能夠輕鬆貼合不同臉型與部位，更不用理會會否從臉上滑落，不過大家想加強保濕功效的話，最好靜待面膜接近吸收完成，才將其洗去。如果肌膚情況特殊，大家亦可以在不同臉部位置，使用不同的Cream mask，全面顧及面部需要。

乳霜面膜正確使用方法｜ 使用後要清潔

雖然大部分乳霜面膜都含有高營養成份，能夠取代後續的護膚步驟，不過無論是作為晚間護膚或急救使用，大家亦要記緊清潔乾淨，以免太高油份影響毛孔或上妝。

乳霜面膜推薦2026：AVEDA 升級版草本植萃水潤豐盈面霜 50mL HK$610

AVEDA 這款新升級的豐盈面霜，質地輕盈且能提供持久深層水潤功效，能夠即時改變泛紅、增強肌膚屏障，緊緻並減淡皺紋，輕鬆回復豐盈飽滿肌！

乳霜面膜推薦2026：fresh 玫瑰深層保濕面霜 50mL HK$435

比起使用面膜，面霜厚敷更能針對保濕與修復。這款蘊含大馬士革玫瑰萃取、雙重透明質酸以及玫瑰水的保濕面霜，能夠即時深層補水、強化肌膚屏障以及鎮靜肌膚，用後微清涼感覺，十分適合夏天使用。

乳霜面膜推薦2026： Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 75mL HK$280

來到初夏，除了保濕，美白亦是一大不可或缺的護理元素！如果想一支解決淡斑亮白的需求，這款無論是敏感肌、孕婦、哺乳媽媽或醫美療程後的脆弱肌膚都能使用的亮白面膜，當中蘊含高效溫和的Viniferine葡萄蔓萃取液，可以從源頭抑制黑色素形成、促進細胞更新，停用後亦不會反彈！

乳霜面膜推薦2026：ROYAL FERN植物活性霜HK$1,920

如果追求抗老、保濕多合一的話，這款由德國著名皮膚科醫生 Dr.Timm Golueke 創辦的天然護膚產品就再合適不過。當中用上蕨類植物活性成份，有效抗光老化、修復並防止外來物侵襲肌膚，十分適合敏感肌膚使用。

乳霜面膜推薦2026：Aesop 昇華滋養夜晚面膜60mL HK$1,000

想要高效保濕面膜，過夜面膜就能迎合所需。這款蘊含豐富維他命 B、C、E、F、乳香等成份的面膜，能夠一次過為皮膚補水、平衡肌膚，打造柔軟、彈嫩的膚況。

乳霜面膜推薦2026：LANEIGE 膠原彈滑睡眠面膜 60mL HK$280

想要極速急救肌膚，不妨選擇含有豐富營養成份的睡眠面膜。LANEIGE這款以牡丹及膠原蛋白複合物為核心成分，配合勝肽複合物極致提升肌膚彈性及緊緻度，當中的45,000顆補濕光采凝珠能夠形成補濕光采屏障，讓肌膚重拾飽滿彈潤、緊實細緻。

乳霜面膜推薦2026：VALMONT 豐潤賦活乳霜 50mL HK$2,230

補濕同時有提亮美白的需要？VALMONT這款豐潤賦活乳霜，當中含有獨家首創的矽離子DNA 、RNA微脂囊、金蓮花萃取物、瑞士蘋果幹細胞及墨角藻萃取物等五大賦活細胞複合物，能夠深入肌膚細胞，修護同時緩解乾燥，有效告別疲勞痕跡和初老迹象，重拾年輕光彩。

乳霜面膜推薦2026： LA ROCHE POSAY CICAPLAST BALM B5+ B5萬用修復霜 100mL HK$310

作為皮膚科醫生認證的品牌，產品僅含必要成分，能夠分量精準地發揮活性功效，溫和高效地守護肌膚。這款B5 萬用修復霜，當中含有積雪草萃取物、銅、鋅、錳等成份，只需一天即能改善乾燥、粗糙肌膚，無論是敏感、醫美療程後、蚊叮蟲咬亦能使用。