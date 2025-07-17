什麼是抗衰老的第一防線? 每日防曬之選︰亞洲No.1防曬王ANESSA

【01女生儷人盛會2025/防曬推薦2025】想保持妝容處於最佳狀態，肌膚護理亦是一大重要環節。不少女生都誤以為肌膚護理是單靠精華、面霜或面膜便可，其實這些只是治標不治本的方法，因為肌膚老化有80%都源於紫外線 UVA和UVB ，只有20%是源於自然老化。



最簡單又省錢的抗衰老方法？

想徹底解決肌膚衰老? 第一步就是要每天做好防曬護理，因為紫外線可以穿透肌膚的表皮層及真皮層，破壞膠原蛋白，影響肌膚的彈性，造成肌膚細紋加深、皮膚乾燥及鬆弛，紫外線更會刺激黑色素生成令膚色暗沉，促使黑斑形成。想預防勝於治療，搽防曬可以說是最簡單又省錢的抗衰老方法，大家必須建立每日搽防曬的良好習慣！

今個夏日必備的防曬推薦就是亞洲No.1防曬品牌ANESSA，有各款適合日常使用的防曬產品，照顧不同肌膚需要。

日本女團XG大推ANESSA極防水美肌UV水感乳霜SPF50+PA++++（品牌提供）

而ANESSA這款極防水美肌UV水感乳霜SPF50+PA++++，不單可以作為日常防曬打底，更可以作為妝前底霜之用，質感水嫩不黏膩。加入創新「Auto Veil Technology 智能追蹤修復科技」，自動追蹤防曬不均或裂縫位置，即時填補及修復防禦膜，令防曬無縫零破綻；同時蘊含50%養膚精華，預防肌膚因光老化所引起乾燥及色斑問題。讓您不論身處在出名又濕又熱的香港等候巴士及電車、在沙灘享受日光浴、在悶熱的街道上跑步，仍無懼出現色斑、乾燥細紋等問題，時刻盡情享受陽光！