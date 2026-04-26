護髮｜為何頭髮毛躁扁塌出油？拆解3大NG習慣　洗頭後忌大力搓揉

不少人明明有在護髮，頭髮卻依然毛躁、扁塌又容易出油，其實問題往往出在日常一些被忽略的NG習慣，頭皮與髮絲狀態息息相關，錯誤的養護方式不但無法變美，還可能越養越糟。



以下整理三個常見的NG行為，很多人天天都在做卻不自知。

3個NG動作天天都在毀掉頭髮（AI生成圖片；01製圖）

揭開3大洗頭壞習慣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 洗完頭包起來不馬上吹乾

不少人洗完頭後習慣用毛巾包著頭，想等水分吸乾再吹，但其實長時間悶著頭皮，會讓濕氣與溫度升高，容易造成頭皮出油、甚至滋生細菌，正確做法應是洗後先用毛巾簡單吸水，就盡快吹乾頭皮，才能維持頭皮清爽與健康。

2. 用毛巾來回搓乾頭髮

洗髮後用毛巾大力搓揉，是造成頭髮毛躁、分岔的常見原因，濕髮時毛鱗片張開，過度摩擦會讓髮絲受損更加嚴重，建議應該是將毛巾包裹髮絲「壓乾」水分，減少拉扯與摩擦，能有效降低毛躁感，讓頭髮看起來更柔順。

3. 忽略頭皮只看頭髮

很多人護髮只在意髮尾，卻忽略頭皮清潔與保養，長期下來容易出現油膩、扁塌或掉髮問題，其實健康的頭皮才是好髮質的根本，洗髮時應確實清潔頭皮，並依自身狀況選擇合適的洗護產品，避免一味使用過於滋潤的配方。

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