自然系直髮大熱　髮型師教縮毛矯正後4步保養法　延長護髮效果

縮毛矯正不再追求「硬直線條」，取而代之的是宛如天生直髮的「自然系直髮」。



日本髮型師遠井春彥提醒，想讓造型維持更久，關鍵在於正確的吹整方式，順著毛流、分段吹乾，才能避免毛躁並延長矯正效果。

根據日媒「yahoo」報導，遠井指出，現代縮毛矯正已不僅是壓低髮量，更多人是為了追求光澤、改善受損髮質而選擇這項服務。「藥劑的傷害比過去低很多，加上美容師技術提升，即使有漂髮或燙髮等複雜髮況，也能處理得更自然。」他在社群上推廣「自然系直髮」的名稱，也契合近年時尚、美妝、飲食的「自然風」潮流，讓這種柔順卻不僵硬的直髮成為趨勢。

不過，要維持剛做完縮毛矯正時的狀態並不容易。遠井提醒，關鍵在於日常吹整與護理。他建議先選對適合髮質的洗護產品，洗髮時先用清水沖洗至少1分鐘，去除頭皮與髮絲上的髒污，再進行洗髮與護髮。吹頭時，要避免「只吹到八成乾」就停手的習慣，因為許多人以為頭髮乾了，其實只是表面溫熱、內部仍潮濕。

即使在沙龍完成理想造型，若日常保養不到位，直髮效果會大打折扣。尤其夏季濕熱，遠井建議吹整時注意以下4步驟：

1. 順著髮流吹乾頭皮：先從髮根、頭皮方向開始，避免逆吹造成毛躁。

2. 握住髮尾吹中段：防止髮梢飛散，讓熱風集中於髮中段。

3. 溫冷風交替：八成乾後，溫風與冷風交替使用，鎖住光澤。

4. 最後吹乾髮尾：確保完全乾燥，避免中段未乾導致卡手。



他最後強調，吹髮時若手指順髮感到卡住，代表該段尚未吹乾，應補足熱風處理。正確步驟不僅能維持順直，也能延長縮毛矯正的壽命。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】