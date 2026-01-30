必收4款香氛護髮油！乾濕兩用拯救粗糙靜電　恢復頭髮彈性光澤

冬天乾冷、濕度低，頭皮與髮絲的油脂分泌自然減少，使毛鱗片無法完整閉合，頭髮便容易乾燥、粗糙、靜電狂飄。除了避免用過熱的水洗頭、定期使用潤髮產品外，「髮油」更是濕髮與乾髮都適用的即效護理，能在髮尾形成保護膜、補充光澤，還能替秀髮添上一抹迷人香氣。



以下精選多款質地輕盈、香氣療癒的香氛護髮油，一起來看有哪些！

1. juliArt 覺亞 洸影玫瑰精萃髮油

juliArt 覺亞 洸影玫瑰精萃髮油，150ml，NTD1,700



喜歡玫瑰香的一定會愛上這瓶。以大馬士革玫瑰精油、紅花油精萃與複合胺基酸為核心，可從髮芯一路修護到髮絲外層，讓受損髮恢復彈性與光澤。質地輕盈不黏膩，乾濕髮皆能使用，即使是細軟髮也不會厚重。香氣以玫瑰為主軸，揉合天竺葵的清新調，優雅氣質滿分。購買「洸影玫瑰系列」公益組合還能支持偏鄉婦女培力，讓護髮也能成為溫柔行動。

2. KÉRASTASE 巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油

KÉRASTASE 巴黎卡詩 釉光香頌玫瑰護髮精油，45ml，NTD1,950



被稱作「小粉球」的話題髮油，自上市後就橫掃亞洲市場、屢屢斷貨。搭載革命性「水潤釉光科技」，一次達成輕盈蓬彈、水潤亮澤、柔順抗躁三大效果。蘊含野玫瑰精萃，質地細緻不黏膩，能使頭髮「亮而不油、順而不塌」，乾濕髮都能使用。香氣由法國格拉斯調香師打造，以檸檬柑橘的明亮開場，連結玫瑰與鳶尾花的柔美中調，最後以香草與檀木收尾，溫暖又充滿層次感，是視覺與嗅覺都滿分的奢華髮油。

3. LOA 全效香氛油

LOA 全效香氛油，100ml，NTD1,700



日本高級植萃品牌LOA一登台即熱銷20,000瓶！「全效香氛油」可同時用於頭髮與身體，內含乳木果油、荷荷芭籽油，可深度保濕、長效鎖水，使髮絲柔軟有光澤。質地輕抹即融，延展度高、吸收快，持香度佳。共推出9種香氣，其中推薦「BLANCHE 蘭沁」以柑橘、茉莉、麝香構築清新優雅的春日香感；「NOIR 暮黛」則以月桂葉與玫瑰為主調，融合木質與琥珀，呈現深度與時髦兼具的現代氣息。

4. ORIBE 不可一世髮油

ORIBE 不可一世髮油，100ml，NTD1,940



ORIBE的經典人氣款，以三大修護成分為核心：摩洛哥堅果油改善毛躁、增加髮絲柔順度；茉莉精油鎖水並提升光澤；檀香木與大麥萃取強化髮絲保濕屏障，修補分岔與受損。質地輕盈、吸收迅速，適合所有需要強韌、修護與潤澤的髮質。香氣為品牌經典「蔚藍海岸」，以木質花香調融合佛手柑、茉莉與檀香，散發柔和、奢雅的低調魅力，讓髮絲隨風擺動都迷人。

